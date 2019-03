Nórky si vybojovali zlato v štafete žien v Östersunde, Slovenky s tradičným umiestneným v sezóne

aktualizované 16. marca, 15:46

ÖSTERSUND 16. marca (WebNoviny.sk) – Nórske biatlonistky Synnöve Solemdalová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová-Röiselandová získali zlatú medailu vo sobotňajších pretekoch štafiet žien na 4 x 6 km na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde (7. – 17. marca).

Na druhom mieste so stratou 24,3 s na víťazov skončili domáce Švédky Linn Perssonová, Mona Brorssonová, Anna Magnussonová a Hanna Öbergová. Bronzovú medailu si vybojovali Ukrajinky 35,1 s, keď zaostali o Anastasia Merkušinová, Vita Semerenková, Julia Džimová a Vaľ Semerenková s s za víťazným kvartetom. Na štart sa postavilo 23 štafiet.

Tretia zlata medaila

Dvadsaťosemročná Olsbuová-Röiselandová získala tretiu zlatú medailu na prebiehajúcich MS, všetky získala v štafetách. Celkovo má na svojom konte päť cenných kovov z MS (4-0-1), individuálna medaila jej však v zbierke chýba. Nórky nadviazali na svoje štafetové triumfy z MS 2013 a 2016.

Dvadsaťtriročná Öbergová si vybojovala po zlate vo vytrvalostných pretekoch a po bronze v dvojčlenných miešaných štafetách tretí cenný kov na domácom svetovom šampionáte. Švédky získali medailu v štafetách žien prvýkrát od roku 1988.

Malý krištáľový glóbus v disciplíne štafety žien si vybojovali Nórky, ktoré mali v konečnom poradí osembodový náskok pred druhými Nemkami. Práve nemecké reprezentantky získali malý glóbus v uplynulých troch ročníkoch SP. Nórky naposledy predtým triumfovali v tejto disciplíne v sezóne 2012/2013.

Tradičné šieste miesto v sezóne

Slovensko v pretekoch reprezentovala štvorica Ivona Fialková, Terézia Poliaková, Anastasia Kuzminová, Paulína Fialková. Ivona Fialková po dvoch dobíjaniach odovzdávala po prvom úseku slovenskú štafetu na 6. mieste so stretou takmer 30 sekúnd na čelo pretekov.

Poliaková nepredviedla optimálny bežecký výkon a po jej dvoch dobíjaniach patrila slovenskému kvartetu pri druhej odovzdávke priebežná 11. pozícia. Anastasii Kuzminovej napriek trom opravám na strelnici posunula slovenskú štafetu na 7. pozíciu. Paulína Fialková dvakrát dobíjala a finišovala na skvelom 6. mieste.

„Už tradičné šieste miesto v tejto sezóne. Určite je to veľmi potešujúce, umiestnenie v prvej šestke je vzácne. Ako ste však videli aj podľa priebehu pretekov, všetko bolo možné. Aj víťazky absolvovali jedno trestné kolo. V dnešných podmienkach sme mohli útočiť na medailové umiestnenie. Ja si veľmi vyčítam svoj výkon. Potvrdila som, že strieľať neviem. Išla som do každej rany opatrne, chcela som prekvapiť, stiahnuť čas, aby mala Paulína lepšiu pozíciu. Znovu som to však podcenila na strelnici. Som veľmi spokojná s výkonmi Ivony a Terézie. Obidve zvládli svoj úsek,“ skonštatovala Kuzminová pre RTVS.

„So streľbou som spokojná, že to bolo bez trestného kola. Ta nepresná rana v stoji ma mrzí, bola to rovnaká chyba ako vo vytrvalostných pretekoch,“ uviedla Poliaková pre RTVS.

Nórska reprezentantka nepripustila prekvapenie

Po prvom úseku bola vďaka dobrému výkonu Lisy Vittozziovej na čele pretekov talianska štafeta. Druhé Ukrajinky zaostávali o 5,4 s. Po druhej odovzdávke boli na prvom mieste prekvapujúco Američanky, keď sa skvelým výkonom zaskvela Clare Eganová. Druhá priečka patrila s minimálnou stratou 0,5 s Taliankam.

Na treťom úseku sa predviedla domáca Anna Magnussonová a posunula švédsku štafetu na vedúcu pozíciu. Druhé miesto naďalej patrilo Američankám, ktoré zaostávali o 11,5 s. Na záverečnej položke nezvládla domáca Öbergová a pustila pred seba na vedúcu pozíciu Nórku Olsbuovú-Röiselandovú. Nórska reprezentantka nepripustila prekvapenie a finišovala ako prvá pred domácim kvartetom. Ako tretie klasifikovali Ukrajinky.

Na uplynulom svetovom šampionáte v Hochfilzene 2017 sa z triumfu v pretekoch štafiet žien tešilo nemecké kvarteto v zložení Vanessa Hinzová, Maren Hammerschmidtová, Franziska Hilderbrandová a Laura Dahlmeierová.

Slovenky obsadili pred dvomi rokmi solídne 8. miesto, keď SR reprezentovali sestry Fialkové, Anastasia Kuminová a Jana Gereková. Nemecké ženy sú zároveň aj historicky najúspešnejšie v tejto disciplíne, keď na MS získali dohromady už 18 medailí (10-4-4).

Aktuálna sezóna Svetového pohára

V aktuálnej sezóne Svetového pohára sa uskutočnili štyri preteky štafiet žien. Vždy sa z triumfu tešila iná krajina. V rakúskom Hochfilzene zvíťazili Talianky, v nemeckom Oberhofe uspeli Rusky, v nemeckom Ruhpolding triumfovali Francúzky a v kanadskom Canmore sa na najvyšší stupienok postavili Nemky. Slovenské reprezentantky v úvodných štafetových pretekoch sezóny v Hochfilzene nepresvedčili, keď skončili až na 14. mieste.

Nasledovali však dve výborné 6. miesta v nemeckých strediskách Oberhof a Ruhpolding, kde štartovali v zložení Ivona Fialková, Paulína Fialková, Terézia Poliaková s finišmankou Anastasiou Kuzminovou. V kanadskom Canmore reprezentantky SR na štarte chýbali.

V sobotu sú v Östersunde ešte na programe preteky štafiet mužov na 4 x 7,5 km o 16.30 h.

Viac o téme: MS v biatlone 2019