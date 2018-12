O miesto ústavného sudcu sa zrejme bude uchádzať aj Procházka, podľa Gála je dobrým odborníkom

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Radoslav Procházka, ktorého meno sa objavilo v médiách v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o post ústavného sudcu, je podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) dobrým odborníkom v oblasti ústavného práva.

Gál ale pripomenul, že jednotliví kandidáti musia presvedčiť najmä poslancov Národnej rady SR, aby za nich hlasovali.

Slovensko čaká obmena sudcov

Slovensko čaká vo februári masívna obmena ústavných sudcov, keď sa ich vymení až deväť z celkového počtu 13, vrátane predsedu. Gál tiež uviedol, že v súčasnosti je už voľba nových sudcov v rukách poslancov Národnej rady SR, ktorí budú hlasovať v tajnej voľbe zrejme na prelome januára a februára budúceho roka.

Zatiaľ je potvrdené oficiálne iba meno poslanca za Most-Híd Petra Kresáka. V súvislosti s Ústavným súdom SR sa skloňuje aj meno bývalého premiéra a v súčasnosti poslanca Roberta Fica (Smer-SD). Túto možnosť nevylúčil ani premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stredajšom zasadnutí vlády SR.

Mená všetkých kandidátov nie sú známe

„Pán Procházka je dobrým odborníkom, či bude aj dobrým ústavným sudcom, to je otázka na poslancov Národnej rady SR,“ uviedol Gál. Minister spravodlivosti zatiaľ nevie mená všetkých kandidátov, podľa jeho slov budú známe až po novom roku.

„Nepoznám ešte mená všetkých kandidátov, niektoré inštitúcie avizovali, že sa budú uchádzať o tento post, ale kto pôjde, sa dozvieme zrejme definitívne až 7. januára,“ doplnil. Práve do 7. januára 2019 môžu zodpovedné inštitúcie navrhovať vlastných kandidátov. Môže tak napríklad urobiť predsedníčka Súdnej rady SR alebo verejná ochrankyňa práv.

Podľa premiéra Petra Pellegriniho sa v koaličnej strane Smer-SD vedie o možných kandidátoch diskusia. Pellegrini nevylúčil ani možnosť, že by sa uchádzal o post ústavného sudcu Robert Fico. „Rozprávame sa v strane o možných kandidátoch a pokiaľ niekoho navrhneme, tak to meno bude zverejnené do 7. januára,“ povedal Pellegrini.

Národná rada SR zvolí až 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu. Sudcovia budú obliekať taláre najbližších 12 rokov.