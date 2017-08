Slovenskí učitelia nepristúpia na podmienku Fica, práva na štrajk sa vzdať nechcú

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – Školskí odborári v stredu nepodpísali memorandum, ktorým premiér Robert Fico podmienil septembrové zvyšovanie platov učiteľov. Školskí odborári síce vítajú vládny návrh, ktorým sa zvýšia platy pedagogických pracovníkov, avšak svojho ústavného práva na štrajk sa vzdať nemienia. Členovia Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) o tom rozhodli na dnešnom mimoriadnom rokovaní.

Ústavné právo si nedajú

Rada zväzu vo svojom stanovisku vyhlásila, že pozitívne vníma rozhodnutie vlády, ktorým sa zvýšili stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, no s ohľadom na stúpajúcu mieru inflácie a pozitívny výhľad slovenskej ekonomiky sa zástupcovia zamestnancov odmietajú vopred vzdať svojho práva na každoročné kolektívne vyjednávanie. Rada zároveň požiadala vládu, aby pokračovala v zlepšovaní nedostatočného platového ohodnotenia zamestnancov školstva, keďže podľa vyhlásení vládnych predstaviteľov je školstvo jednou z priorít.

„Nedáme si svoje ústavné právo, aby sme mohli vyjednávať aj v budúcnosti,“ vyhlásil po takmer trojhodinovom rokovaní predseda OZPŠaV Pavel Ondek a pripomenul, že vláda SR na svojom rokovaní schválila návrh zvyšovania platov zamestnancov školstva, ktorý bol podmienený podpísaním sociálneho zmieru, ktorým by si odborári zahatali cestu za ďalším vyjednávaním. Ondek tiež spomenul situáciu nepedagogických zamestnancov a prízvukoval, že je najvyšší čas riešiť ich nedôstojné platové ohodnotenie.

Nešťastný krok

Pavel Ondek sa vyjadril i k možnosti, čo nastane, ak premiér Robert Fico splní prísľub a po nepodpísaní memoranda odsunie zvyšovanie platov školských zamestnancov až na január roku 2018. „To by bol nešťastný krok, no nie z našej strany, ale zo strany vlády alebo pána Fica. Pokiaľ by sa to takto udialo, vzniká tu potom otázka, ako si vláda váži učiteľský stav a ako prispieva k zlepšeniu školstva,“ uviedol šéf odborárov.

Ďalej pripomenul, že odborári vyjadrili podporu septembrovému navýšeniu platov a teraz uvidia, ako sa vláda rozhodne. Na otázku, či sú odborári v prípade odkladu navýšenia platov ochotní štrajkovať, Pavel Ondek odpovedať nechcel. „K týmto veciam sa vyjadrím, až keď sa to udeje,“ povedal Ondek po rokovaní novinárom.

Členská základňa povedala nie

Rozhodnutie nepodpísať vládne memorandum má podľa Ondeka širokú podporu medzi členmi zväzu. „Prieskumy si robili predsedovia okresov, respektíve predsedovia krajov sme mali na schôdzi stopercentnú účasť, kde sa vyjadril každý jeden predseda za svoj okres alebo kraj. Len v dvoch či troch prípadoch to bolo päťdesiat na päťdesiat, ale vo väčšine prípadov členská základňa povedala nie,“ vysvetlil Ondek.

Ministerstvo školstva chce presadiť zvyšovanie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov od septembra tak, aby sa týkalo aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov detí. Tieto zariadenia pritom nie sú financované cez štát, ale prostredníctvom obcí a miest.

Podmienky na zvýšenie platov

Pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva, ako aj vysokoškolským pedagógom platy zvýšili v januári 2016 o štyri percentá, a o šesť percent od 1. septembra 2016. V prípade podpisu memoranda o sociálnom zmieri sa mali platy učiteľov zvýšiť o šesť percent už od 1. septembra. Rast platov o šesť percent je garantovaný v programovom vyhlásení vlády aj v rokoch 2018, 2019 a 2020.

Poslanci NR SR za hnutie OĽaNO vyzvali premiéra Roberta Fica, aby prestal učiteľov vydierať a upierať im právo na štrajk. „Robert Fico podmieňuje zvýšenie platov učiteľov vzdaním sa ústavného práva, ktoré garantuje všetkým občanom ústava. Tento návrh je zo strany vlády arogantným pokusom zalepiť ústa učiteľom a nikdy nemal byť položený na stôl. Nehovoríme, že učitelia by mali štrajkovať každého pol roka, no brať občanom akékoľvek ústavné právo je neprijateľné,“ uviedla poslankyňa za hnutie Veronika Remišová, ktorá je podpredsedníčkou parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.