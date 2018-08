Odborníci sa s Gálom na zmenách voľby ústavných sudcov nedohodli, vyjadril sa aj Kiska

BRATISLAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) – Väčšina návrhov 38 odborníkov na justíciu k zmene voľby ústavných sudcov neprešla. Po dnešnom rozporovom konaní, na ktorom zástupcovia odborníkov rokovali s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd), o tom informoval Juraj Rizman z Via Iuris.

Skupina právničiek a právnikov svoj návrh predložila v máji, podali aj pripomienky k legislatívnym návrhom rezortu justície. Pripomienkové konanie ku koaličnému návrhu sa skončilo dnes, k návrhom na zmenu voľby ústavných sudcov sa v stredu vyjadril aj prezident Andrej Kiska, ktorý označil Gálov návrh za podpriemerný.

Riadne, čestne a nezávisle

„Minister súhlasil s tým, že ako jednu z alternatív na rokovanie vlády predloží návrh skupiny právnikov, v zmysle ktorého sudca ústavného súdu musí byť osobnosťou, ktorá dáva záruky, že bude vykonávať funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne a zároveň ďalšie podmienky na ústavných sudcov nebudú môcť byť dopĺňané zákonom. Minister však predloží aj druhú alternatívu, podľa ktorej podmienky na výkon funkcie budú môcť byť stanovené aj obyčajným zákonom,“ píše sa v tlačovej správe.

Podľa Lucie Berdisovej z Ústavu štátu a práva SAV je toto veľkým rizikom, pretože tak by mohla každá vládna väčšina účelovo meniť požiadavky na ústavných sudcov. Na schválenie obyčajného zákona totiž stačí iba nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Na rokovaní sa tiež podarilo presadiť, aby informácie o uchádzačoch o funkciu sudcu ústavného sudcu boli zverejnené najmenej 45 dní pred ich vypočutím na ústavnoprávnom výbore.

Posunutie vekovej hranice

„Ostatné návrhy minister Gál neakceptoval. Do návrhu sa teda nedostane ani priebežná obmena ústavných sudcov každé štyri roky, aby Ústavný súd SR nemohla na 12 rokov ovládnuť jedna vládna garnitúra, ani zvýšenie počtu poslancov potrebného na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu na aspoň 90 a v druhom kole aspoň 76 hlasov poslancov NR SR, ako ani skvalitnenie procesu vypočutia kandidátov, napríklad zriadenie komisie odborníkov pomáhajúcej ústavnoprávnemu výboru. Minister zároveň trvá na zvýšení minimálneho veku sudcov zo 40 na 45 rokov,“ informoval ďalej Rizman. S posunutím vekovej hranice mal problém aj prezident Kiska, pripomenul, že vláda tak zabráni ponovembrovej generácii právnikov nezaťažených komunistickou ideológiou uchádzať sa o funkciu sudcu ÚS.

Priebežná obmena sudcov

„Veľmi nás mrzí, že minister Gál neprijal cyklickú voľbu sudcov ústavného súdu. Návrh ministra Gála predstavuje skôr kozmetickú zmenu, ktorá skutočné problémy spojené s výberom ústavných sudcov iba odsúva o 12 rokov, keď Slovensko bude musieť opätovne riešiť nahradenie väčšiny ústavných sudcov. Občanmi volení poslanci parlamentu tak až do roku 2031 stratia možnosť ovplyvniť zloženie ústavného súdu. Z tohto bludného kruhu vedie jediná cesta, a tou je zavedenie pevne stanovených cyklov priebežnej obmeny ústavných sudcov. Tá zároveň zásadne zvýši legitimitu zloženia ústavného súdu, keďže časť ústavných sudcov bude volená pravidelne každé štyri roky,“ konštatoval jeden zo signatárov výzvy právnikov Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu.

„Zvýšenie minimálneho veku ústavných sudcov zo súčasných 40 na 45 rokov nezvýši kvalitu ústavného súdu. V skutočnosti je škodlivé, pretože zablokuje možnosť kandidovať množstvu právnikov z mladšej generácie, ktorí študovali právo po roku 1989. Títo by mohli kandidovať najskôr v roku 2031. Vek navyše nikdy nebol problém a viacerí z uznávaných ústavných sudcov pri svojom menovaní ešte 45 rokov nemali – napríklad Eduard Barány, Ján Drgonec, Ján Klučka alebo Lajos Mészáros. Ak by platil návrh ministerstva, títo sudcovia by sa na ústavný súd nedostali,“ povedal právnik Via Iuris Peter Wilfling.

Vláda premárni svoju šancu

V stredu po rokovaní s Gálom prezident Kiska uviedol, že vláda má jedinečnú príležitosť posilniť kvalitu a nezávislosť Ústavného súdu SR v čase hlbokej nedôvery ľudí v právny štát, ukazuje sa ale, že vláda túto šancu premárni. V lepšom prípade presadí podpriemerné riešenie, v horšom presadí návrh, ktorý kvalitu ústavného súdu ešte zhorší.

Kiska pripomenul, že od svojho nástupu do funkcie opakuje, že Ústavný súd SR potrebuje tých najlepších, kvalitných, čestných sudcov, ktorí budú garantmi spravodlivosti. Opätovne sa postavil za návrh 38 odborníkov, ktorý sa snaží o čo najväčšiu transparentnosť a čo najmenšiu politizáciu výberu a voľby sudcov.

„Pýtal som sa ministra, ako s tým hodlá naložiť, prečo v súčasnom návrhu chýba kľúčová požiadavka, aby osobnosť a doterajší život kandidáta dávali dôveru, že bude dobrým sudcom,“ povedal Kiska s tým, že by sa malo predísť tomu, aby jeden parlament volil väčšinu sudcov a menoval ich jeden prezident.

Môže alebo musí

Vo februári budúceho roka vyprší deviatim z 13 sudcov Ústavného súdu SR mandát. O zmene pravidiel voľby hovorí aj Programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať Gálová predchodkyňa Lucia Žitňanská. V máji aj ona, aj Gál priznali, že Most-Híd by si vedel predstaviť ešte iný návrh, keďže však ide o zmeny v ústave, musia pre svoje návrh nájsť podporu v koalícii, aj opozícii.

Koaličný návrh by mal ísť v auguste na rokovanie vlády, na jeseň by mal prejsť parlamentom, účinnosť by mal nadobudnúť v novembri, aby sa sudcovia volili už po novom. Na deväť voľných stoličiek bude 18 kandidátov, ktorých zvolí parlament, prezident z nich deviatich vyberie.

Práve to, či si prezident môže, alebo musí vybrať, bolo predmetom sporu medzi prezidentom a vládou pod vedením Roberta Fica. Kiska namietal, že zvolení kandidáti nespĺňajú základné požiadavky, nakoniec však vlani v decembri po vyjadreniach Benátskej komisie a Ústavného súdu SR vymenoval kandidátov, ktorých NR SR zvolila ešte v roku 2014. Novými ústavnými sudcami sa stali politici za Smer-SD Jana Laššáková a Mojmír Mamojka a notár Miroslav Duriš.