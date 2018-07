Online: Summit Donald Trump – Vladimir Putin v Helsinkách

HELSINKI 16. júla (WebNoviny.sk) – V pondelok sa v Helsinkách koná dlhoočakávaný summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina.

Americká hlava štátu týmto stretnutím končí svoju týždňovú cestu po Európe. Trump najprv zavítal do belgickej metropoly Brusel, kde sa zúčastnil na summite NATO. Odtiaľ odletel do Londýna na stretnutie s premiérkou Theresou Mayovou a ďalšími britskými predstaviteľmi a nasledovala zastávka v Škótsku.

Do Helsínk pricestoval v nedeľu v noci a vítalo ho niekoľko desiatok stúpencov. Pred hotelom, kde sú spolu s manželkou Melaniou ubytovaní ľudia mávali americkými vlajkami a mali na hlavách šiltovky s nápismi „Make America Great Again“.

Putin v nedeľu sledoval v Moskve finále MS vo futbale 2018 medzi Francúzskom a Chorvátskom (4:2) a do Helsínk priletel až v deň stretnutia.

Naživo: Summit Donald Trump – Vladimir Putin

Online textový prenos

summit Putin – Trump v Helsinkách

12:04 Ruský prezident Vladimir Putin priletel do Helsínk.

11:06 Americký prezident Donald Trump sa v pondelok v Helsinkách stretol s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm. Trump spolu s manželkou Melaniou prišiel do jeho oficiálnej rezidencie Mäntyniemi, kde ich oficiálne privítal fínsky prezidentský pár. Neskôr si spolu vychutnávali výhľad z malého balkóna, než si spolu sadli k raňajkám.

Enjoyed conversation with the First Lady of Finland today – good conversation about issues facing our nations. Thank you to @JenniHaukio for hosting me! pic.twitter.com/wSzjA7cQq1 — Melania Trump (@FLOTUS) 16. júla 2018

10:59 Americký prezident Donald Trump tvrdí, že vzťahy s Ruskom „NIKDY neboli horšie“. Napísal to v jednom zo svojich pravidelných tweetov pred pondelňajším summitom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Trump z nepriateľstva medzi oboma krajinami viní „dlhé roky amerického bláznovstva a hlúposti a teraz – zmanipulovaný hon na čarodejnice!“

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. júla 2018

10:24 Ruský prezident Vladimir Putin mal priletieť do dejiska summitu o 11:00, ale jeho príchod sa oneskorí.

9:55 Americký prezident Donald Trump v pondelok ráno predpovedal, že stretnutie s Vladimirom Putinom dopadne „dobre“. Zároveň sa poďakoval svojmu fínskemu kolegovi Saulimu Niinistömovi za to, že takúto schôdzku v Helsinkách umožnil. Fínsko má dlhú históriu hostenia americko-ruských summitov. Dôvodom je najmä jeho geografická poloha a politická neutralita.

9:25 Stovky ľudí v nedeľu protestovali v Helsinkách pred nadchádzajúcim summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruskej hlavy štátu Vladimira Putina. Zhruba 1500 ľudí za zišlo v centre fínskej metropoly na podporu ľudských a sexuálnych práv, demokracie a životného prostredia.

Demonštranti skandovali „Ľudské práva pre všetkých“ či volali Putinovo a Trumpovo meno. Jeden z demonštrantov so sebou niesol transparent „Budujte sauny, nie vojnu“. Zhromaždenie podľa organizátorov nebolo zamerané ani na jedného z prezidentov, ale na dôležité svetové problémy.

9:00 Americký prezident na pondelkový summit s Putinom podľa svojich slov „nejde s veľkými očakávaniami“. Ako uviedol v rozhovore s Jeffom Glorom z televízie CBS, ktorý nakrútili v sobotu v Škótsku, schôdzka s ruským prezidentom neprinesie nič zlé, ale vzíde z nej niečo dobré.

V tom istom rozhovore Trump označil Európsku úniu za jedného z „nepriateľov“ Spojených štátov medzi ich najbližšími spojencami. „Myslím, že Európska únia je nepriateľ, za to, čo nám robia v obchode. Nemysleli by ste si to o Európskej únii, ale sú nepriateľom,“ vyjadril sa šéf Bieleho domu.

„V istom smere“ je podľa Trumpa nepriateľom aj Rusko a v oblasti ekonomiky aj Čína. „To neznamená, že sú zlí. To neznamená nič. Znamená to, že sú súťaživí,“ povedal o Číne politik.

8:36 Predseda Európskej rady Donald Tusk vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a Čínu, aby spolupracovali s Európou a vyhli sa tak obchodným vojnám a predišli konfliktom a chaosu.

Tusk sa tak vyjadril v pondelok počas návštevy Pekingu, kde sa začína summit Číny a Európskej únie. Pripomenul, že v rovnaký deň sa koná aj summit Trumpa a Putina vo fínskych Helsinkách.

„Všetci sme si vedomí skutočnosti, že štruktúra sveta sa mení pred našimi očami a je našou spoločnou zodpovednosťou, aby sa zmenila k lepšiemu,“ povedal Tusk. Zdôraznil tiež, že Európa, Čína a Spojené štáty majú „spoločnú povinnosť“ nie zničiť svetový poriadok, ale vylepšiť ho reformovaním medzinárodných obchodných pravidiel.

8:00 Niekoľko desiatok stúpencov vítalo amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď v nedeľu v noci prichádzal k hotelu v Helsinkách, kde spolu s manželkou Melaniou nocujú. Ľudia mávali americkými vlajkami a mali na hlavách šiltovky s nápismi „Make America Great Again“.

Trumpovi fanúšikovia, mnohí z protiimigračnej strany Praví Fíni, mu chceli podľa vlastných údajov vyjadriť podporu preto, že ho v škandinávskej krajine mnohí predovšetkým kritizujú. Príchod prezidentskej kolóny k luxusnému hotelu na pobreží sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia.