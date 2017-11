Do parlamentu by išlo osem strán, Kollárovo hnutie Sme rodina predbehlo Dankovu SNS

BRATISLAVA 24. novembra (WebNoviny.sk) – V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v polovici novembra, zvíťazil by v nich Smer-SD so ziskom 24,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, s. r. o. , ktorý uskutočnila v dňoch 14. až 18. novembra.

V prvej trojke aj SaS a OĽaNO-NOVA

Agentúra preferencie občanov zisťovala formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov, pričom vzorka bola reprezentatívna z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti a kraja. Respondenti odpovedal na otázku: “Minulý rok sa konali voľby do NR SR (parlamentu). Keby boli voľby teraz, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí“.

Podľa výsledkov prieskumu sa na druhom mieste umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 17,8 percenta hlasov.

Nasledujú hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti-NOVA (OĽaNO-NOVA) s podporou 12,5 percenta, Sme rodina – Boris Kollár s 9,2 percenta hlasov, Slovenská národná strana (SNS) s 8,9 percenta, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 8,4 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so siedmimi percentami hlasov respondentov.

Sieť je polpercentná

Do parlamentu by sa dostala aj strana Most-Híd so ziskom 5,8 percenta odovzdaných hlasov. Pred bránami parlamentu by podľa prieskumu AKO ostali napríklad SMK-MKP (4,3%) alebo Sieť (0,5%).

Smer-SD by v parlamente získal 40 poslaneckých kresiel, SaS 28, OĽaNO-NOVA 20, Smer rodina-Boris Kollár 15, SNS 14, Kotleba – ĽSNS 13, KDH 11 a Most-Híd deväť kresiel.

Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 74,6 percenta respondentov. Naopak, určite by voliť nešlo 11,7 percenta opýtaných. Spolu 12,1 percenta opýtaných nevedelo odpovedať, koho by volilo a 1,6 percenta odmietlo prezradiť, komu by dalo svoj hlas.