Patrik Schick smeruje zo Sampdorie do Juventusu Turín

TURÍN 22. júna (WebNoviny.sk) – Český futbalový útočník Patrik Schick vo štvrtok podstupuje lekárske testy ako poslednú formalitu pred prestupom z talianskeho prvoligového klubu Sampdoria Janov do konkurenčného Juventusu Turín. Oznámil to jeho potenciálny nový zamestnávateľ. Odstupné má údajne hodnotu 30 miliónov eur.

Schick v stredu svojím výkonom prispel k víťazstvu reprezentácie ČR do 21 rokov nad talianskymi rovesníkmi 3:1 na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku a deň na to odcestoval do Turína.

Bývalý hráč Sparty Praha a Bohemians 1905 Schick v sezóne 2016/2017 – svojej prvej na Apeninskom polostrove – nastrieľal za Sampdoriu 11 gólov.