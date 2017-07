Aktualizované: Peter Sagan končí na Tour de France, po kolízii s Markom Cavendishom ho vylúčili

aktualizované 4. júla o 20:06

VITTEL 4. júla (WebNoviny.sk) – Slovenského cyklistu Petra Sagana diskvalifikovali zo 104. ročníka Tour de France po tom, ako v dojazde utorkovej 4. etapy z Mondorf-les-Bains do Vittelu spôsobil pád britského jazdca Marka Cavendisha.

Rozhodcovská komisia oznámila svoj výrok na mimoriadnej tlačovej konferencii vo Vitteli krátko pred 19.00 h. Dvojnásobný majster sveta pôvodne skončil v utorok druhý za Francúzom Arnaudom Démarom, ale neskôr mu udelili 30-sekundovú penalizáciu a odpočítali dokopy 80 bodov zo súťaže o zelený dres.

Potom však vedenie pretekov dôkladnejšie zanalyzovalo videozáznam z finišu a rozhodlo o vylúčení 27-ročného člena tímu Bora-Hansgrohe z Tour de France 2017.

“Rozhodli sme sa diskvalifikovať Petra Sagana z Tour de France 2017 po divokom šprinte vo Vitteli. Sagan ohrozil viacerých jazdcov, Mark Cavendish aj niekoľkí ďalší na to doplatili pádom v posledných metroch pred cieľom. Pri našom rozhodovaní sme využili pravidlo 12.104 o nečistom šprinte. V takom prípade môžu komisári pozmeniť pôvodné rozhodnutie o sankcii pre pretekára a diskvalifikovať ho z pretekov,” uvádza sa vo vyhlásení hlavného rozhodcu Tour de France aj na webe Cyclingnews.

Šéfkomisár UCI na TdF Philippe Mariën na otázku belgického portálu Sporza, či sa nedalo v prípade Petra Sagana postupovať inak, odpovedal: “Urobil veľkú chybu. Dlho sme o tom diskutovali a dospeli sme k záveru, že v prípade takýchto obzvlášť závažných prípadov musíme postupovať nekompromisne. Napriek tomu nebolo ľahké rozhodnutie. Vedeli sme, koho meno bolo v hre. Toto však nie je o konkrétnom človeku či osobe, ale o tom, čo urobil. Zdá sa, že to bolo úmyselné či zámerné.”

Sagan sa snažil ísť v háku

Peter Sagan sa ihneď po utorkovom “drastickom” dojazde šiel ospravedlniť Markovi Cavendishovi k autobusu tímu Dimension Data. Priamu zodpovednosť za jeho pád však nepriznal.

“Nevedel som, že mám napravo Marka Cavendisha, iba som sa snažil ísť v háku za Kristoffom. Taký je šprint, samozrejme, veľmi ma mrzí, čo sa stalo Markovi. Nie je pekné to vidieť,” uviedol Peter Sagan v prvom televíznom interview pre Eurosport. “Dnes to bolo dosť drastické, v závere sa udialo viacero pádov. Bol som síce druhý, nakoniec to dopadlo zle pre Marka, nevedel som, že ide po pravej strane zozadu. Ja som chcel ísť za Kristoffom, Mark tam nabúral do mňa a potom aj do bariér,” doplnil Peter Sagan pre RTVS ešte v čase, keď nevedel o svojej penalizácii.

“Ten incident som videl v televízii, prišlo mi to, že Cavendish sa chcel pretiahnuť tadiaľ, kam sa zmestiť nemohol. Peťova vystrčená ruka mi prišla neúmyselná. Ja som mal za úlohu kontrolovať preteky od štartu a potom pripraviť Peťovi čo najlepšiu pozíciu do záverečného šprintu,” uviedol Juraj Sagan po zhliadnutí videa, keďže nešťastnú situáciu svojho mladšieho brata naživo nevidel.

Vyjadrenie Cavendisha

Smutný, ale aj nahnevaný líder tímu Dimension Data Mark Cavendish to celé videl takto: “Len som sa snažil obísť Démara, keď sa prirútil Sagan. Vychádzam s Petrom dobre, ale nerozumiem tomu. Keby okolo mňa prešiel, v poriadku, ale ten lakeť… Nie som za to jeho fanúšik. S Petrom nemám žiadny problém, pád je pád, ale rád by som sa dozvedel viac o tom jeho lakti.”

K svojmu zraneniu poznamenal: “Prst bude potrebovať stehy, dosť to krváca. Čo sa týka ramena, možno to bude mať niečo spoločné s dávnejším zranením aj väzmi. Nie som lekár, ale pocitovo to nevyzerá dobre.”

Rodený Žilinčan Peter Sagan mal pred utorkovou štvrtou etapou na Tour de France 2017 na konte jedno víťazstvo. Dosiahol ho v pondelok v Longwy v dojazde na 1,6 km dlhom stúpaní Côte des Religieuses s priemerným sklonom 5,8 %. Bolo to pre neho ôsme víťazstvo a 35. pódiové umiestnenie na “starej dáme” v kariére.

Jediným Slovákom v pelotóne TdF tak zostal Petrov Saganov starší brat Juraj, ktorému po štyroch etapách patrí 188. miesto s mankom 18:01 min na lídra Gerainta Thomasa.