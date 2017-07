Peter Sagan má šancu vyhrať 4. etapu Tour de France a obliecť sa do obľúbeného zeleného dresu

MONDORF-LES-BAINS 4. júla (WebNoviny.sk) – Utorková štvrtá etapa na 104. ročníku cyklistických pretekov Tour de France ponúkne ďalšiu šancu pre šprintérov a tiež pre Petra Sagana obliecť sa po prvý raz v tohtoročnej edícii do obľúbeného zeleného dresu pre lídra bodovacej súťaže.

Cyklisti vyrazia z luxemburskej dedinky Mondorf-les-Bains, rodiska známych cyklistických bratov Schleckovcov. Prechod cez Luxembursko bude merať len 7,5 km, stále sa pôjde na juh a po 207,5 km budú jazdci finišovať vo francúzskom Vitteli pri pohorí Vogézy.

Sagan má na Kittela manko 16 bodov

Víťaz pondelkovej tretej etapy do Longwy Peter Sagan má v bodovačke na konte 50 bodov, na vedúceho Marcela Kittela, ktorý ovládol nedeľňajšiu druhú etapu, má manko 16 bodov. Maximum, ktoré sa bude dať v utorok získať do klasifikácie bodovacej súťaže, činí 70 bodov.

Šprintérska prémia v Govilleri príde na rad v druhej polovici etapy po 157,5 kilometroch, víťaz si pripíše 20 bodov. Prvý muž v cieli zvyšných 50. V etape sa jazdcom po 170,5 km do cesty postaví aj jedno stúpanie štvrtej kategórie Col des Trois Fontaines (dĺžka 1,9 km, priemerný sklon 7,4 %) ocenené jedným bodom do súťaže vrchárov.

Záver etapy by už mal patriť čistokrvným šprintérom, keďže do cieľa sa pôjde po úplnej rovine. Bez šance by nemal byť teda ani slovenský dvojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý v pondelok demonštroval svoju silu.

Môže fúkať silný vietor

Zdá sa, že oddýchnuť by si v utorok nemali ani jazdci na celkovú klasifikáciu. “Cesty v departmente Meurthe-et-Mosselle môže sfúknuť silný vietor a to by mohlo byť katastrofou pre cyklistov s ambíciami na celkové poradie,” hlási oficiálna stránka TdF letour.fr.

“Každú etapu robia cyklisti. Záležať bude aj na poveternostných podmienkach. Etapa môže vyzerať profilom jednoducho, ale v prípade vetra alebo dažďa to môže byť veľmi náročné. Čo sa týka Petrových ambícií po náročnom pondelku, on dokáže výborne regenerovať. Ukázal to neraz v minulých rokoch aj v horských etapách, keď bol v únikoch aj dva-tri dni po sebe. Z môjho pohľadu Peter bude bojovať o víťazstvo, ale závisí aj od tímu, ako mu pripraví pozíciu, aby to tak mohlo byť. Klasických šprintérov je veľa a viacerí budú chcieť v utorok uspieť. Kontrolovať etapu budú nielen pretekári Sky s lídrom priebežného poradia Thomasom Geraintom, ale asi aj Quick-Step Floors pre Marcela Kittela. Sú tam aj Greipel a Bouhanni, či mnohí ďalší,” uviedol v súvislosti s utorkovou etapou bývalý skvelý cyklista Milan Dvorščík, vicemajster sveta z roku 1994 ešte v amatérskom pelotóne.

Lídrom Tour de France 2017 po pondelku zostal Geraint Thomas s 12-sekundovým náskokom pred tímovým kolegom zo Sky Chrisom Froomom a Michaelom Matthewsom (Sunweb). Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa posunul na štvrtú priečku s mankom 13 sekúnd.

Štart v Mondorf-les-Bains je naplánovaný na 12.10 h, príchod prvých jazdcov do cieľa sa očakáva najskôr o 16.56 h.

TdF 2017 – bodovacia súťaž po 3. etape

1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 66 bodov, 2. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 57, 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 50, 4. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 44, 5. Sonny Colbrelli (Tal.) Brahrain-Merida 32, 6. Thomas Geraint (V. Brit.) 31.