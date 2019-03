Ak prejde návrh na zníženie odvodov do Sociálnej poisťovne, platy Slovákov by sa mohli zvýšiť

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – Poslanci Národnej rady SR za stranu Most-Híd Béla Bugár, Irén Sárközy a Tibor Bastrnák predložili do parlamentu návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým by sa mali znížiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Najprebytkovejší fond

Sadzba poistného na invalidné poistenie pre zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby a štát by mala od začiatku budúceho roka klesnúť o jeden percentuálny bod, a to z 3 % na 2 %.

Pri hrubej mzde na úrovni 1 000 eur by tak stúpla čistá mesačná mzda zamestnanca o 10 eur. SZČO, ktorá by v budúcom roku platila odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 eura, by zníženie invalidných odvodov prinieslo 5,06 eura mesačne.

„Fond invalidného poistenia je navrhnutý z toho dôvodu, že je dlhodobo najprebytkovejším základným fondom. Aj napriek predmetnému zníženiu zostane tento fond naďalej prebytkovým,“ argumentujú poslanci za Most-Híd.

Sadzba na starobné poistenie by sa zvýšila

Navrhujú tiež znížiť sadzbu do rezervného fondu solidarity, a to o 4 percentuálne body, zo 4,75 % na 0,75 %, avšak o 4 percentuálne body, z 14 % na 18 % by sa zvýšila sadzba na starobné poistenie pre zamestnávateľa a z 18 % na 22 % sadzba na starobné poistenie pre SZČO, dobrovoľne poistenú osobu a štát.

Poslanci za Most-Híd svoj návrh na zníženie odvodov zdôvodňujú Programovým vyhlásením vlády SR, ktoré hovorí o zámere zvyšovať životnú úroveň pracujúcich, a preto navrhujú zvýšenie ich čistých príjmov.

„Zákon tiež sleduje cieľ stransparentnenia odvodového systému, aby ľudia mohli objektívnejšie rozlišovať, za čo platia. Výsledkom bude zvýšenie zdrojov fondu starobného poistenia a zníženie prebytkov v niektorých iných fondoch,“ uviedli.

Daňové zaťaženie práce

Európska komisia podľa navrhovateľov vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že Slovensko sa príliš spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie práce.

„Kým priemerné daňové a odvodové príjmy z práce v roku 2016 boli v Európskej únii na úrovni 49,7 % z celkovej výšky zdaňovania, na Slovensku to bolo až 53,9 %,“ upozorňujú poslanci za Most-Híd. Predložený návrh zákona by podľa nich zlepšil negatívne hodnotenie a priblížil by Slovensko k priemeru Európskej únie.

„Sociálna poisťovňa vykazuje vo svojom hospodárení prebytky, a to i napriek prevodu časti odvodov poistencov do druhého piliera,“ uviedli poslanci. V roku 2019 podľa nich nebude potrebná žiadna dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie tohto prevodu, pretože príjmy z poistného postačia na jeho vykrytie. „Výška prebytku bude v nasledujúcich rokoch ešte rásť. To vytvára priestor pre zníženie odvodov,“ dodali poslanci za Most-Híd.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.