Poslanci Banskej Bystrice schválili usporiadanie EYOF 2021, od vlády chcú desiatky miliónov eur

BANSKÁ BYSTRICA 6. júna (WebNoviny.sk) – Poslanci mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí schválili organizáciu Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021 v meste pod Urpínom.

Zároveň požiadali o vypracovanie tzv. SWOT analýzy, teda analýzy silných a slabých stránok a prípadných rizík organizovania podujatia. Predpokladané náklady na EYOF sú 13 až 14 miliónov eur.

Zastupiteľstvo odobrilo aj založenie neziskovej organizácie „Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021„, ktorá má poskytovať kompletné zastrešenie služieb pre toto podujatie. Mesto vloží do tejto organizácie 30-tisíc eur zo svojho rozpočtu.

Od vlády chcú viac ako 20 miliónov eur

Podľa dôvodovej správy sú predpokladané náklady na podujatie 13 až 14 miliónov eur. Príjem z účastníckych poplatkov má byť viac ako 2,5 miliónov eur.

Ďalšie peniaze chce mesto získať od sponzorov (približne 1 milión eur), zo zdrojov Európskej únie (0,5 až 2 milióny eur), od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), z rozpočtu mesta a z Úradu vlády SR. Na dobudovanie športovej infraštruktúry chce samospráva Banskej Bystrice vyčleniť z rozpočtu 4 milióny eur.

„Od vlády chceme žiadať na dobudovanie športovej infraštruktúry približne 10 miliónov eur a zároveň na samotnú organizáciu podujatia budeme požadovať 12 miliónov eur,“ uviedol viceprimátor Jakub Gajdošík.

Niektorí vyjadrili obavy

V hodinovej diskusii vyjadrili niektorí poslanci obavy z krátkosti času na prípravu podujatia. „Je potrebné poznať aj slabé stránky a riziká,“ uviedol poslanec Pavol Katreniak z Banskobystrickej alternatívy, ktorý navrhol vypracovanie SWOT analýzy.

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko garantoval priebežné informovanie o prípravách podujatia na všetkých nasledujúcich rokovania mestského zastupiteľstva.

„Nie je lepšia príležitosť, ako ukázať šport v jeho najkrajšej časti – v pohybe a v emóciách. Nie je to len o športových výsledkoch, o súťažiach a o tom, ako dopadneme ako krajina v celkovom hodnotení. Rovnako dôležité je slovo festival. Ide o oslavu športu a množstvo sprievodných podujatí. Je to proces, ktorý sa začne zajtra a bude trvať možno ešte rok po skončení,“ uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, ktorý poslancov informoval o zámere a cieľoch podujatia EYOF. Podľa neho príde na podujatie približne 3 600 športovcov z 50 krajín Európy.

Ubytovanie bude situované do „Olympijskej dediny“

Európsky olympijský festival mládeže bude zameraný na atletiku, plávanie, športovú gymnastiku, tenis, cestnú cyklistiku, džudo, basketbal, volejbal, hádzanú a triatlon.

„Ide o športové podujatie, ktoré mestu Banská Bystrica výrazne pomôže z hľadiska prezentácie a podpory športu všetkých vekových kategórií, ale bude mať vplyv aj na ekonomiku, turizmus a pozitívny imidž mesta a jeho medzinárodnej akceptácie v kruhoch medzinárodnej športovej diplomacie,“ uvádza dôvodová správa.

Ubytovanie športovcov má byť situované do „Olympijskej dediny“ na Tajovského ulici a Triede SNP v priestoroch vysokoškolských internátov Univerzity Mateja Bela. Plánované je využitie ubytovania na internátoch v správe BBSK a v prípade potreby aj v priestoroch vysokoškolských internátov Technickej univerzity vo Zvolene.

Štadión prejde komplexnou rekonštrukciou

Športoviská majú byť situované do súčasných športových hál v Banskej Bystrici, do zimných štadiónov vo Zvolene, v Brezne a v Žiari nad Hronom. Atletika bude na súčasnom národnom atletickom štadióne na Štiavničkách, ktorý prejde komplexnou rekonštrukciou do konca roka 2020.

Všetky športoviská budú prispôsobené na organizáciu veľkých medzinárodných podujatí, preto prejdú postupnými úpravami. Mesto má zámer vybudovať aj novú multifunkčnú športovú halu.

Usporiadanie EYOF v roku 2021 v Banskej Bystrici schválil už začiatkom mája Slovenský olympijský a športový výbor a následne v polovici mesiaca aj exekutíva Európskych olympijských výborov (EOV). Koordinačná komisia EOV navštívi Banskú Bystricu začiatkom júla. EYOF 2021 sa pôvodne mal konať v Košiciach, ale mesto koncom marca odstúpilo od organizácie podujatia.