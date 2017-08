Požiadavky SNS sú len bohapustým populizmom, tvrdí SaS

BRATISLAVA 11. augusta (WebNoviny.sk) – Požiadavky Slovenskej národnej strany, ktoré by sa mali premietnuť v novej Koaličnej zmluve a v novom programe vlády, sú len bohapustým populizmom. Uvádza sa to vo vyhlásení strany SaS s tým, že na tieto požiadavky nemôže žiadna príčetná strana pristúpiť.

“Je to sumár hlúpych a škodlivých opatrení na hrane zákona či za ňou. Ak odhliadneme od zrejmej neústavnosti, požiadavka na zavedenie 13. a 14. platu, oslobodeného od odvodov, je tou najlepšou cestou k daňovým únikom,” konštatujú liberáli. Požiadavka na založenie štátnych aerolínií podľa SaS znamená ďalšie príležitosti na tunelovanie verejných financií, deformovanie konkurenčného prostredia, a teda aj na stret s európskymi pravidlami.

Náhubky koaličným partnerom

Rovnaká výhrada podľa liberálov platí aj v prípade vytvorenia špeciálnych dotácií pre slovenské kúpeľníctvo. “Nie je pravdou, že sa slovenské kúpele nedokážu vtesnať do existujúcich dotačných schém schválených Európskou úniou. Nedokážu sa tam zmestiť len tí, ktorí chcú kradnúť bez dosahu európskych kontrolných mechanizmov,” konštatuje SaS.

Absurdná je podľa vyhlásenia strany aj požiadavka Andreja Danka, že ministri sa nebudú vyjadrovať k práci iných ministrov. “Predseda SNS tak chce nasadiť náhubky svojim koaličným partnerom,” uvádza SaS.

SNS je nekompetentná

Vznesením aktuálnych požiadaviek podľa liberálov potvrdzuje SNS len to, čo robí od novembra 1989. “Je nekompetentná, vždy sa postaví na nesprávnu stranu, teda tam, kde chýba slušnosť, poctivosť a serióznosť,” uzatvára vyhlásenie.

Slovenská národná strana mala dnes prísť na rokovanie Koaličnej rady s viacerými programovými požiadavkami, ktoré sa národniarom doteraz nepodarilo presadiť a narážajú na odpor viacerých ministrov za Smer.

Dôraz na sociálne opatrenia

Podľa informácií agentúry SITA mala SNS klásť dôraz na sociálne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinám a dôchodcom, ide napríklad o presadenie 13. platu pre každého zamestnanca, ktorý by nebol zaťažený odvodmi a daňami. Predseda SNS Andrej Danko hovorí o 13. plate od marca. Národniari tiež presadzujú ďalšie výhody pre zamestnancov, napríklad cestovné šeky.

SNS chce tiež presadiť tému, s ktorou išli do volieb, a to je pomoc slovenskému kúpeľníctvu. Má ísť o sériu legislatívnych zmien. Ide napríklad o návrh znížiť DPH na služby v kúpeľníctve a cestovnom ruchu či zjednodušenie investovania do podnikateľských zámerov v tejto sfére.

Jasné stanovenie kompetencií

„Sme presvedčení, že vhodná legislatíva a stimuly pre podnikateľské subjekty pôsobiace v kúpeľníctve a v cestovnom ruchu môžu mimoriadne oživiť toto odvetvie, čím sa môže pozdvihnúť ekonomika krajiny, znížiť nezamestnanosť i pritiahnuť viac záujemcov zo zahraničia,” uviedol nedávno Danko. SNS chce tiež klásť dôraz na budovanie cyklotrás.

Národniari tiež požadujú jasné stanovenie kompetencií. Prekáža im totiž, že nominanti Smeru sa starajú do všetkých rezortov. Namietajú tiež, že ministri kultúry a spravodlivosti Marek Maďarič a Lucia Žitňanská sa vyjadrujú k veciam, do ktorých im nič nie je.