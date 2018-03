Predčasné voľby sú poctivým riešením, tvrdí Hlina a chce spoločný postup opozície

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Predčasné voľby sú poctivým riešením pre Slovensko. Na brífingu to v utorok povedal predseda KDH Alojz Hlina s tým, že vláda Roberta Fica stratila dôveru „v dome, krajine aj v medzinárodnom prostredí“. „Zo Slovenska sa smejú aj v Kolumbii,“ uviedol.

Zároveň skonštatoval, že súčasnému predsedovi vlády už v Bruseli ruku nikto nepodá. Práve voľby podľa Hlinu môžu prinavrátiť novej vláde dôveru a legitimitu a hnutie je pripravené do volieb ísť. Hlina dúfa, že KDH bude po voľbách „veľmi silnou súčasťou politickej scény“.

Demisia v čo najkratšom čase

Zároveň skonštatoval, že mu v súčasnej dobe chýba spoločné vyhlásenie opozície. Opozičné strany by sa preto mali stretnúť a zadefinovať spoločný postup. „Aby sme vyslali signál do spoločnosti, že alternatíva existuje a je ju z čoho vytvoriť,“ povedal.

Podpredseda hnutia Pavol Zajac zdôraznil, že demisia vlády a predčasné voľby by mali prísť v čo najkratšom čase. Súčasná vláda by pritom mala už len „kúriť a svietiť“. „Ale určite nie kúriť dokumentami, ktoré by mali byť použité na vyšetrenie káuz tejto vlády. A keďže sa blíži leto, tak kúriť by nemala vôbec, už len svietiť,“ dodal Zajac.

Zasadla republiková rada Most-Híd

Strana Most-Híd bude rokovať s koaličnými stranami o predčasných voľbách. Rozhodla o tom v pondelok republiková rada strany. Informoval o tom predseda strany Béla Bugár. „Republiková rada strany Most-Híd poveruje jej vedenie na čele s predsedom Bélom Bugárom rokovať s koaličnými partnermi o možnostiach predčasných volieb,“ povedal po viac ako osemhodinovom rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd Béla Bugár.

Vyplýva to z prijatého uznesenia, v ktorom sa tiež píše, že v prípade neúspešných rokovaní Most vystúpi z koalície. „Premiér sa odmietol dohodnúť o predčasných voľbách, teraz budeme mať vôľu rokovať ešte s koaličnou SNS, dovtedy nevieme povedať, ako to dopadne,“ dodal Bugár s tým, že podľa Mosta-Híd by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby.