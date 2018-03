Rokuje republiková rada Mosta-Híd, Šebej je za odchod z koalície

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Republiková rada koaličnej strany Most-Híd v týchto chvíľach rokuje o ďalšom postupe v rámci koalície. Ako potvrdili viacerí delegáti republikovej rady, možnosti rekonštrukcie vlády či odchod Mosta-Híd z vládnej koalície sú stále otvorené.

Ako pred začiatkom republikovej rady uviedol pred novinármi poslanec NR SR František Šebej, jemu odchod Roberta Kaliňáka z postu ministra vnútra nestačí. Aký bude výsledok rokovania, však nevedel.

Rekonštrukcia nie je riešením

„Budem žiadať, aby sme odišli z koalície,“ uviedol s tým, že masívna rekonštrukcia vlády podľa neho nie je riešením. „Odchod premiéra je ešte to, čo si viem predstaviť,“ povedal. Most-Híd podľa neho v otázke, čo ďalej, nie je rozdelený na Maďarov a Slovákov. „Delíme sa na tých, čo si myslia, že sa to dá ešte zachrániť, a na tých, čo si to nemyslia,“ uviedol. Na otázku, či je Most-Híd pred rozpadom, odpovedal, že dúfa, že nie je.

Bratislavský okresný predseda Mosta-Híd Rastislav Žitný uviedol, že bratislavskí členovia strany sú za masívnu rekonštrukciu vlády. Trebišovský okres je podľa delegátov z tohto okresu za zotrvanie vo vláde.

Odchod Kaliňáka nestačí

Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák už dlhšie naznačuje svoj odchod z Mosta-Híd. Podľa neho odchod Kaliňáka nie je dostačujúci pre stabilitu. Preto, ak Most-Híd zostane v koalícii, nevylúčil svoj odchod.

Člen poslaneckého klubu Mosta-Híd Andrej Hrnčiar sa vyjadril, že si ide vypočuť rokovanie republikovej rady. Podľa neho je v tejto chvíli všetko otvorené. Odchod Kaliňáka podľa neho mal prísť o čosi skôr. „Ale môže to pomôcť k upokojeniu situácie,“ dodal.