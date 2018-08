Prezidentský kandidát by mal reprezentovať pracujúcich ľudí, v Smere sa často skloňuje jedno meno

BRATISLAVA 12. augusta (WebNoviny.sk) – Prezidentský kandidát Smeru by mal byť podľa predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti (Smer-SD) Ľuboša Blahu ľavicový a reprezentant pracujúcich ľudí.

Ako povedal Blaha v rozhovore pre agentúru SITA, veľkú úlohu pritom zohráva politická matematika. „Musí to byť voliteľný človek, ktorý dokáže osloviť širšie vrstvy, nielen ľavičiarov. Je ťažké takého kandidáta nájsť,“ povedal.

V Smere sa skloňuje v súvislosti s prezidentskými voľbami meno Miroslava Lajčáka. „Nemám s ním vo všetkom ten istý názor na geopolitické veci. Som kritickejší k západným mocnostiam ako on. Ale vážim si ho ako diplomata, ktorý je celosvetovo uznávaný. Dnes je na čele Valného zhromaždenia OSN, teda na pozícii, na akej žiadny Slovák nikdy nebol. Takéto mená by mohli pomôcť,“ myslí si Blaha.

Prezidentské voľby nie sú podľa Blahu len o ľavičiarstve, ale aj voliteľnosti. „Snaží sa Edo Chmelár, s ktorým máme dobré vzťahy a skúsenosti. Obaja sme ľavicoví intelektuáli a aktivisti dlhé roky. Na jednej strane mu držím palce, ale ťažko očakávať, že by dokázal osloviť všetkých voličov Smeru, alebo aby získal viac ako 50 percent,“ uviedol.

Blaha predpokladá, že kandidát Smeru bude mať ľavicový potenciál, bude charizmatický a bude môcť osloviť aj jeho. Mareka Maďariča, ak by kandidoval, by však Blaha nevolil. „Maďarič nie je ten, ktorý by bol presvedčivejší politický kandidát ako Edo Chmelár,“ dodal.