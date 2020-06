Protesty po smrti Georga Floyda pokračujú, mohli by spustiť druhú vlnu pandémie koronavírusu (video)

Protesty vyvolané zabitím Afroameričana Georgea Floyda policajtom pokračovali po celých Spojených štátoch už ôsmu noc, podľa svetových médií však boli pokojnejšie než predchádzajúce dni.

Desaťtisíce demonštrantov opäť ignorovali nočný zákaz vychádzania vyhlásený vo väčšine veľkých miest, k väčším stretom s políciou poslednú noc však nedošlo.

Zadržali stovky protestujúcich

Najväčší protest sa konal v Houstone v Texase, rodisku Floyda.

Ulice Washingtonu stráži armáda a vojenské vrtuľníky. Pentagon pre CNN potvrdil, že do hlavného mesta presunuli 1600 vojakov z dvoch základní, ktorí majú v prípade potreby asistovať polícii.

V New Yorku zadržala polícia asi 200 ľudí, čím reagovala na rabovanie obchodov v centre mesta. Polícia uzavrela most vedci z najnepokojnejšieho Brooklinu do Manhattanu.

Stovky protestujúcich zatkli aj v Los Angeles, protesty po zvyšok noci pokračovali pokojne.

Spustia protesty druhú vlnu?

Masové protesty môžu mať v čase pandémie koronavírusu negatívny dopad. Minister zdravotníctva USA Jerome Adams varoval, že demonštrácie by mohli spustiť druhú vlnu epidémie.

„Obávam sa následkom na verejné zdravie,“ vyhlásil. „Podľa toho, ako sa táto choroba správa, môžeme očakávať nové ohniská nákazy,“ varoval.

Americký prezident Donald Trump tento týždeň pohrozil nasadením armády proti demonštrantom. Ak podľa neho mestá a štáty nedokážu prevziať kontrolu a „chrániť svojich obyvateľov“, nasadí armádu a „rýchlo ten problém vyrieši za nich“.

Protesty vypukli po tom, ako sa na verejnosť dostalo video Georgea Floyda, ktorému policajt počas zatýkania kolenom kľakol na krk. Vyše 40 miest v súvislosti s protestami zaviedlo nočné zákazy vychádzania.

Policajta Dereka Chauvina v piatok zatkli a v súvislosti so smrťou 46-ročného Floyda obvinili z vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa. Štyridsaťštyriročný beloch by sa mal čoskoro postaviť pred súd. Polícia okrem neho zo svojich radov v súvislosti s prípadom prepustila aj ďalších troch príslušníkov.