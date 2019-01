Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Mistrík, súboj o druhé miesto je tesný

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) – Ak by sa prezidentské voľby konali túto sobotu, tak víťazom prvého kola by sa stal Róbert Mistrík. Vyplýva to z rýchleho prieskumu, ktorý vypracovala konzultačná spoločnosť Restartup v spolupráci s Axepto a Slovak Parcel Service.

V prieskume uskutočnenom na vzorke 1537 respondentov má Róbert Mistrík vyše 16-percentnú podporu voličov. O druhé miesto súperia Štefan Harabin a Maroš Šefčovič. Na štvrtej priečke skončila Zuzana Čaputová a do prvej päťky sa ešte dostal Marian Kotleba.

V zozname kandidátov už chýbal predseda parlamentu, ktorý v nedeľu oznámil, že nebude súperiť o post hlavy štátu a chce byť lídrom Slovenskej národnej strany (SNS) v parlamentných voľbách 2020. Respondenti v odpovedali na otázku: „Ak by sa prezidentské voľby konali už túto sobotu, ktorému kandidátovi by ste odovzdali svoj hlas?“