Rok 2020 bol pre akvaparky "suchý". Škody rátame každý deň, hovoria

Namiesto romantického kúpania pod hviezdami si tento rok musia dvojice vyplniť silvestrovský večer inak. Otvorenie akvaparkov totiž možno očakávať až na budúci rok. Je však otázne, aký bude počet tých, čo súčasnú koronakrízu zvládnu.

Aj domáci cestovný ruch trpí

Cesty do zahraničia sa tento rok neodporúčali, a tak sa mnoho Slovákov rozhodlo stráviť dovolenku doma. Nie vždy však mohli stráviť voľný čas v bazéne. „V prvej vlne sme boli uzatvorení dva aj pol mesiaca, aktuálne počas druhej vlny sú to už dva mesiace,“ informoval Peter Kolenčík, prevádzkový riaditeľ Vodného parku Bešeňová.

Podľa Kolenčíka tým utrpel turistický ruch vo viacerých regiónoch, pretože zavedené pandemické opatrenia nebrali v prípade akvaparkov do úvahy rozlohu areálov či počty bazénov. V zimných mesiacoch sa tak nádej slovenského turizmu sústreďuje skôr na lyžiarske strediská.

Výdavky napriek tomu rastú, pretože zatvorenie väčšieho komplexu bazénov nie je také jednoduché. „My si jednoducho nemôžeme dovoliť vypustiť bazény, lebo by sa vplyvom mrazov mohli technológie znehodnotiť,“ uviedol Igor Mráz, riaditeľ stredísk Tatry Mountain Resorts na Liptove, kde patrí aj známy akvapark Tatralandia.

Čo so zamestnancami

Zatvorenie vodných parkov prinieslo aj otázku budúcnosti ľudí, ktorí v daných zariadeniach pracovali. „Naši zamestnanci sú doma, na prekážke v práci. Zatiaľ nedošlo k prepúšťaniu,“ uviedla pre webnoviny Lívia Németh, vedúca úseku marketingu Vadaš Thermal Resort Štúrovo.

Pracovné miesta sa snažia zachovať aj ostatné akvaparky, čo sa im s pomocou od štátu aj darí. Jedná sa však skôr o zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. „Bohužiaľ z dôvodu opatrení prijatých v septembri 2020 sme museli predčasne ukončiť spoluprácu s desiatkami dohodárov,“ priblížil Kolenčík.

Ak je to možné, snažia sa rezorty zamestnancov presunúť inam. „Niektorých ľudí sme premiestnili do Jasnej, kde pomáhajú pri prevádzke lyžiarskeho strediska a takisto aj pri dohľade nad dodržiavaním preventívnych opatrení,“ povedal Mráz.

Doplnil však, že bez jasných informácií, ktoré by sa týkali možnosti znovuotvorenia, je udržiavanie týchto pracovných miest náročné.

Neistá budúcnosť

Akvaparky totiž citlivo reagujú na všetky zmeny, ktoré prichádzajú s pandemickou situáciou. „Prijaté opatrenia by mali byť konzultované so zástupcami uzavretých prevádzok, mali by byť systémové a prijímané na základe podkladov, štatistík a komunikácie s odborníkmi,“ vraví Kolenčík.

Uvítal by tiež aktívnejšiu komunikáciu či prizvanie k rokovaniam o opatreniach, ktoré sa ich týkajú. Forma odškodnení, ktoré im štát ponúka totiž akvaparky považujú za nedostatočnú v porovnaní s reálnymi nákladmi, ktoré musia kvôli bežnej prevádzke znášať.

„Podpora od štátu, ktorý nám prispieva na mzdy zamestnancov, rieši situáciu len čiastočne. Je potrebné si uvedomiť, že mzdy sú len časťou nevyhnutných nákladov pre prevádzkovateľov akvaparkov. A to doteraz nezohľadňoval nikto,“ dovysvetlil Mráz.

Aspoň časť nákladov by im mala ešte tento rok vynahradiť štátna pomoc zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. „V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020,“ vysvetlila šttána tajomníčka rezortu Katarína Bruncková.

Dá sa to aj komplexnejšie

Schéma pomoci by mala trvať do konca roka 2021 a obsahovať niekoľko výziev, v rámci ktorých si môžu prevádzkovatelia akvaparkov či stravovacích a ubytovacích zariadení nahradiť aspoň časť tržieb. Je však otázne nakoľko to v praxi sektoru pomôže.

Podľa iniciatívy Zachráňme gastro! má totiž výzva niekoľko nedostatkov. Napríklad je limitovaná sumou 200-tisíc eur na žiadateľa a maximálna podpora je 10 percent tržieb, aj to iba v mesiacoch so 100-percentne zatvorenou prevádzkou.

Podľa Kolenčíka by schému pomoci bolo dobré doplniť napr. o zníženie DPH na 10 percent na všetky služby cestovného ruchu vrátane gastra či o zavedenie poukazov na návštevu turistických a športových zariadení.

Jednotlivé akvaparky sa tak napriek neistote na rok 2021 pripravujú. „Akonáhle to opatrenia dovolia, sme pripravení prevádzku opäť naštartovať,“ potvrdila Németh. Nová sezóna by však nemala priniesť žiadne novinky v službách či atrakciách a o návštevníkov sa bude menej personálu.