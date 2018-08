Do Ruska mal letieť Kaliňák, tvrdilo ministerstvo vnútra deň pred údajným únosom Vietnamca

BRATISLAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Ministerstvo vnútra požiadalo o prelet slovenským vládnym špeciálom ponad územie Poľska 25. júla 2017 – teda deň pred odletom vietnamskej delegácie, v deň odletu (26. júla) žiadosť upravili.

V upravenej žiadosti sa pritom uvádzalo, že slovenský vládny špeciál prepravuje vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka na pracovnú cestu do Ruska. Uvádza sa to v odpovediach ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka poslancom Zahraničného výboru NR SR.

Otázky súvisiace s únosom

Na žiadosť člena výboru Martina Klusa (SaS) výbor poslal začiatkom augusta ministrovi otázky súvisiace s únosom vietnamského občana Trinh Xuan Thanha cez Slovensko. Lajčák by mal osobne prísť aj na najbližšie možné rokovanie parlamentného výboru.

Klus počas rokovania výboru 8. augusta argumentoval, že pokiaľ ide o let slovenského špeciálu nad Poľskom, podľa poľského leteckého zákona v prípade medzinárodných letov štátneho či iného významu na základe diplomatickej dohody kompetentná autorita cudzieho štátu oznámi úmysel vykonať civilný let lietadlom ministrovi zodpovednému za zahraničné veci (PL), a to nie neskôr ako desať dní pred plánovaným letom, pričom je potrebné uviesť dôvod letu a všetky informácie dôležité pre nahlásenie letového plánu vo vzdušnom priestore Poľska.

V tejto súvislosti žiadal Zahraničný výbor NR SR rezort diplomacie o odpovede na otázky, kto je zmieňovanou kompetentnou autoritou cudzieho štátu, teda Slovenskej republiky, či bola touto autoritou dodržaná desaťdňová lehota, aký bol uvedený dôvod letu a všetky informácie dôležité pre nahlásenie letového plánu vo vzdušnom priestore Poľska vrátane účastníkov letu, a či bol medzi účastníkmi letu zmieňovaný aj vtedajší podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Slovenskú žiadosť však prerobili

„V súlade s aplikačnou praxou a pravidlom reciprocity je lehota na zaslanie žiadosti o prelet nad územím Poľskej republiky dva pracovné dni pred plánovaným preletom. Žiadosť o predmetný prelet bola notifikovaná poľskej strane 25. júla 2017, 26. júla 2017 bola notifikovaná upravená žiadosť. Prelet sa uskutočnil dňa 26. júla 2017,“ píše sa v odpovedi poslancom.

Na otázku, aký bol uvedený dôvod letu a všetky informácie dôležité pre nahlásenie letového plánu vo vzdušnom priestore PR vrátane účastníkov letu, ministerstvo odpovedalo, že „v prvej žiadosti Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. LU-4-130-2017, ktorú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR postúpilo prostredníctvom zastupiteľského úradu SR vo Varšave poľskej strane, bola ako dôvod uvedená „Preprava ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu“.

Následne bola žiadosť Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky upravená a ako dôvod preletu bola uvedená „Preprava ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska“. Žiadosť obsahovala všetky potrebné technické detaily letu.

Pochybnosti o korektnosti informácií

„Žiadosť o prelet nemusí obsahovať menný zoznam všetkých členov delegácie, uvádza sa len hlavná VIP osoba. Úlohou MZVaEZ SR v celom procese nie je preverovanie obsahu podkladov, ale notifikácia žiadosti partnerskej strane,“ odpovedal Lajčák poslancom. Na otázku, či bol medzi účastníkmi letu zmieňovaný aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, Lajčák zopakoval, že „V upravenej žiadosti bol uvedený minister vnútra Slovenskej republiky“.

Minister zároveň v odpovedi potvrdil pozíciu SR, že závery nemeckých vyšetrovateľov únosu vietnamského občana sú závažné a vrhajú pochybnosti na korektnosť informácií, ktoré doteraz poskytla vietnamská strana. To vnieslo napätie do slovensko-vietnamských vzťahov.

Slovensko na dvoch stretnutiach 3. mája a 16. júna žiadalo vysvetlenie, ako sa unesený dostal mimo územie schengenu a EÚ. „Podané vysvetlenia sme vyhodnotili ako neuspokojujúce,“ napísal Lajčák s tým, že pokiaľ Hanoj nedá uspokojujúce vysvetlenie, vo Vietname neobsadíme post veľvyslanca.

Zverejnili výpovede policajtov

Denník N vo štvrtok 2. augusta zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň, teda v stredu 26. júla 2017, do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia.

„Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň,“ píše Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov. Podrobne potom opisuje, ako sa unesený Vietnamec dostal až do lietadla.