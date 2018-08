Salaha nakrútili pri páchaní trestného činu, bude sa zodpovedať polícii

LIVERPOOL 14. augusta (WebNoviny.sk) – Egyptský futbalový útočník v službách FC Liverpool Mohamed Salah bude mať do činenia s anglickou políciou.

Najlepší strelec uplynulého ročníka Premier League bol prichytený s mobilom v ruke počas šoférovania svojho auta, čo sa na Britských ostrovoch považuje za trestný čin. Salah sa síce so svojím mercedesom pohyboval nízkou rýchlosťou, keď čosi ´ťukal´ do mobilu, ale to ho nezbavuje trestnej zodpovednosti.

Jeho počínanie zachytili fanúšikovia na videu, ktoré okrem sociálnych sietí adresovali aj polícii v Liverpoole. Tá už na twitteri potvrdila, že obdržala obrazový záznam o Salahovom priestupku. Informovali o tom viaceré anglické médiá vrátane Daily Mail.

Salah strelil prvý gól svojho tímu v nedeľňajšom súboji proti West Ham United v úvodnom kole nového ročníka Premier League, ktorý sa skončil hladkým triumfom „The Reds“ 4:0. Incident s mobilom sa odohral práve cestou autom zo štadióna po tomto stretnutí.