Samospráva by mala financovať sociálne služby bez ohľadu na poskytovateľa, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Tak, ako štát platí za každého klienta zariadenia sociálnych služieb rovnakú sumu bez ohľadu na to, v akom zariadení je umiestnený, tak by aj mestá a obce mali svojim občanom platiť doplatok v rovnakej výške bez ohľadu na to, či sú v samosprávnych alebo súkromných zariadeniach.

V reakcii na požiadavky Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb to uviedol premiér Peter Pellegrini. „Za tým postojom si stojím a pevne verím, že budem môcť presvedčiť aj kolegov zo samosprávy, že občania aj keď platia dane a tie všetky tečú do kás miest a obcí, musia sa postarať aj o tých, ktorí sú odkázaní na pomoc,“ povedal.

Počet odkázaných ľudí bude narastať

Situácia sa pritom podľa predsedu vlády bude len zhoršovať a počet ľudí, ktorí budú odkázaní na pomoc inej osoby, bude narastať. „Ak sa na to nezačneme pripravovať už dnes, budeme mať vážny problém,“ zdôraznil predseda vlády.

Predstaviteľka Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb Anna Ghannamová upozornila na to, že neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sa v súčasnosti starajú takmer o 14 tisíc odkázaných ľudí, kým mestá a obce v pozícii verejných poskytovateľov sociálnych služieb majú necelých 10 tisíc klientov.

„Preto žiadame pána premiéra, aby sa neverejní poskytovatelia stali rovnocenným partnerom vláde tak, ako je ním ZMOS,“ povedala. Obce a mestá podľa nej od januára tohto roka ignorujú novelu zákona o sociálnych službách a odmietajú sa podieľať na úhrade pre vlastného občana, ak je umiestnený v súkromnom zariadení.

Žiadajú o mimoriadnu dotáciu

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb v SR zaslala ešte koncom júna premiérovi Petrovi Pellegrinimu list, v ktorom ho žiada o mimoriadnu dotáciu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na rok 2018 v sume 10 miliónov eur.

Žiadajú tiež radikálnejšie zvýšenie štátneho príspevku na financovanie sociálnych služieb na rok 2019, ktorého výšku schválila vláda. Mimoriadnou dotáciou by si poskytovatelia podľa platformy dorovnali reálne náklady na zabezpečenie sociálnych služieb na obsadených miestach.

„Teda nielen zvýšené náklady na minimálnu mzdu platnú od 1. 1. 2018 a príplatky platné od 1. 5. 2018, ale aj zvýšenie prevádzkových nákladov, ktoré nereflektovali ani kraje a už vôbec obce a mestá, ktoré finančné príspevky na prevádzku nehradia,“ uvádza platforma v liste.

Neochota plniť si povinnosť

Platforma tiež v liste žiadala opätovne vrátiť do legislatívneho procesu nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2019.

Tento príspevok by sa mal zvýšiť tak, aby už prijímatelia sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov neboli odkázaní na finančný príspevok na prevádzku od samosprávy, ktorá už viackrát preukázala neochotu plniť si túto svoju povinnosť.

Súčasťou Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb v SR sú Nezávislá platforma SocioFórum, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb a Asociácia sestier a pacientov.