Šefčovič odpovedal na otázku, či nemá obavy, že ho môže predbehnúť Harabin

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) – Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič je optimista a tvrdí, že bude pracovať do posledného dňa na tom, aby sa dostal do druhého kola.

Reakcie na program Šefčoviča

Odpovedal tak na otázku, či nemá obavy, že ho v súboji o druhé miesto môže predbehnúť sudca Štefan Harabin.

„Ja som vždy optimista, bojovník, som športovec, urobím maximum preto, aby som sa dostal do druhého kola. Obehol som dvakrát celé Slovensko, mám veľmi dobré reakcie na môj program. Keď vám niekto podá ruku a pozrie sa vám do očí a povie, že vás bude voliť s celou rodinou, je to pre mňa silné posolstvo,“ uviedol vo štvrtok Šefčovič po stretnutí s predstaviteľmi cirkvi.

S nimi hovoril o svojej viere aj úlohe cirkvi v EÚ. Sám je podľa svojich slov veriaci, váži si tradičné kresťanské hodnoty a je proti manželstvu párov rovnakého pohlavia. Šefčovič sa vo štvrtok stretol s predsedom KBS Stanislavom Zvolenským, predsedom ERC Milošom Klátikom, biskupom ECAV Jánom Babjakom.

Video prezidenta Kisku

Šefčovič, ktorý kandiduje vďaka podpisom poslancov NR SR za Smer-SD, sa vyjadril aj k videu prezidenta Andreja Kisku.

Tvrdí, že celý život ako diplomat pracoval pre Slovensko a verí, že s pozitívnymi výsledkami. Myslí si, že odkazy Kisku nie sú hodné jeho úradu a myslí si, že zazneli len preto, že „položil legitímnu otázku, ktorá vyvstala z komunikácie jeho favoritky“. Kiska totiž podporil v kampani Zuzanu Čaputovú.

Eurokomisár sa preto pred pár dňami pýtal, či mu za to sľúbila milosť. Na to prezident v stredu zareagoval, že nikdy milosť žiadať nebude. Šefčovičovi na záver odporučil myslieť na svoju povesť.

