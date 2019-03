Prezident Kiska by mal vysvetliť daňové prešľapy a nešpiniť meno Šefčoviča, ostro zaútočil Pellegrini

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) by od prezidenta Andreja Kisku očakával, aby sa venoval vysvetľovaniu svojich daňových prešľapov a nešpinil meno kandidáta na prezidenta Maroša Šefčoviča. Vyhlásil to Pellegrini pred novinármi. Premiér vníma video Kisku, v ktorom v stredu reagoval na Šefčoviča ako nedôstojné a arogantné.

Prvý predstúpil prezident

„Sediac na stole dehonestuje Maroša Šefčoviča a nepriamo sa mu vyhráža v súvislosti s jeho diplomatickou kariérou,“ dodal. Zároveň by očakával, aby sa Kiska venoval vysvetľovaniu daňových prešľapov a nešpinil meno Šefčoviča. „Lebo Šefčovič má svoj život bez káuz a mohol by byť dobrým morálnym príkladom aj pre pána Kisku, aký by prezident mal byť,“ podotkol.

„Čo také vážne povedal pán Šefčovič? Vôbec nič, myslím, že prvý, kto predstúpil pred verejnosť, bol prezident, ktorý oznámil, že sa bojí, že za svoje delikty vo svojej firme mu môže hroziť basa,“ povedal a pripomenul, že rovnako sa jedna z kandidátok na prezidenta Zuzana Čaputová vyjadrila o amnestii Kiskovi. „Šefčovič sa len opýtal, ako to s tou amnestiou bude, chcel len počuť odpoveď,“ uviedol premiér. „Mrzí ma, ako prezident reaguje,“ dodal.

Vždy dôstojne reprezentoval Slovensko

Pellegrini vníma so znepokojením vyjadrenia prezidenta Andreja Kisku a správy, ktoré posledné dni prichádzajú z Prezidentského paláca na adresu jedného z najvýznamnejších a najúspešnejších diplomatov Slovenska, ktorého máme, Maroša Šefčoviča.

„Nielen ako predsedovi vlády, ale aj ako človeku mi je vlastné a vždy bude mojou povinnosťou zastať sa ľudí, ktorí hrdo pracujú pre Slovenskú republiku a musím tak urobiť bez ohľadu na to, či sú pred nami prezidentské voľby a či sme v kampani,“ povedal Pellegrini.

Podľa predsedu vlády Šefčovič na rozdiel od Kisku vždy dôstojne reprezentoval krajinu a hájil jej záujmy v zahraničí a nikdy Slovensko neohováral. „Snaží sa mu pomáhať a upevňovať dobré meno,“ uviedol. Pellegrini skonštatoval, že Kiska nepomohol tomu, aby sa na Slovensku zmiernilo napätie v spoločnosti.

Preberá maniere strany Smer-SD

Prezident Andrej Kiska v stredu povedal, že sa zdá, že Maroš Šefčovič úplne preberá maniere strany, ktorá mu platí prezidentskú kampaň.

„V posledných dňoch šíri fikciu o nejakej budúcej prezidentskej milosti pre mňa či iných politikov. Chcem k tomu povedať stručne a jasne – nemám prečo žiadať o milosť, nebudem žiadať o milosť. Ani dnes, ani zajtra, nikdy. A odporúčam pánovi Šefčovičovi, aby trochu viac myslel na svoju budúcnosť a povesť úspešného kariérneho diplomata, keď neuspeje v prezidentských voľbách,“ uviedol Kiska v reakcii na Šefčoviča.

Ten v utorok na tlačovej konferencii vyjadril obavy o férovosť v kampani. Dôvodom bolo, že podľa neho prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová nevylúčila, že by zvažovala udelenie milosti pre Andreja Kisku v prípade, ak by bol súdny proces s ním politickým procesom. Pýtal sa, či je politická dohoda medzi Čaputovou a Kiskom, keďže prezident vyjadril tejto prezidentskej kandidátke podporu.