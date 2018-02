Shiffrinová v druhom kole obrovského slalomu zariskovala a získala zlatú olympijskú medailu

PJONGČANG 15. februára (WebNoviny.sk) – Americká reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Mikaela Shiffrinová získala zlatú medailu vo štvrtkovom odloženom obrovskom slalome na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu, ktorého štart v pondelok znemožnil silný vietor.

Striebro z obrovského slalomu žien putuje do Nórska zásluhou Ragnhild Mowinckelovej, bronz získala Talianka Federica Brignoneová. Shiffrinová bola po prvom kole druhá za Taliankou Manuelou Moelggovou, no tá druhú jazdu pokazila a napokon obsadila až ôsmu pozíciu.

„Nemám slov. Je to šialené, som nesmierne šťastná. Sme na olympiáde, čakajú ma ďalšie preteky, už v piatok slalom. Musím zmobilizovať sily. Pred Hrami som mala náročný program, to ma dosť vyčerpalo. V druhom kole som zariskovala, ale dopadlo to super. Sú momenty, keď sa pýtam sama seba: ‘Čo to stváraš?’. Potom príde pocit: ‘Nie je problém’. Ani si nepamätám podobnú situáciu. Po prvom kole som si pomyslela, že mám šancu, tak som sa snažila vypočuť inštinkt a sústrediť sa na lyžovanie,“ neskrývala radosť 22-ročná Shiffrinová.

V obrovskom slalome sa predstavili aj tri Slovenky – Petra Vlhová obsadila 13. miesto, Soňa Moravčíková skončila 37., Barbaru Kantorovú klasifikovali na 41. pozícii.

