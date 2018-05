Slováci chcú proti Holanďanom ukázať svoje silné stránky, Ďuriš spomína na futbalovú školu Ajaxu

TRNAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti si po klubových povinnostiach spestria koniec sezóny 2017/2018 dvoma medzištátnymi prípravnými zápasmi proti Holandsku (hrá sa vo štvrtok 31. mája o 20.45 h v Trnave) a Maroku (v pondelok 4. júna o 20.00 h vo švajčiarskej Ženeve).

Tie poslúžia ako vhodná previerka smerom k premiérovej edícii Ligy národov, ktorá sa začne v septembri. Pre SR sú to prvé vystúpenia od celkového triumfu na marcovom Kráľovskom pohári v thajskom Bangkoku. Slováci si na tomto turnaji v semifinále poradili s výberom Spojených arabských emirátov (2:1) a vo finále prekonali domácu reprezentáciu (3:2).

Jubilejný duel pre Kozáka

„Nie je to najlepší termín. Niekde sa ligy skončili skôr, niekde mali povinnosti ešte v nedeľu. Teším sa nielen na Holandsko, ale aj na Maroko. Je to kvalita a verím, že naši chlapci sa dobre nastavia, najmä v hlavách. Chceme s týmito súpermi odohrať dobré zápasy. Holandsko bolo dlhodobo dominantné v Európe. Na posledných dvoch šampionátoch sa nezúčastnili. Pre mňa osobne je to nová situácia, ale vidíte, snažia sa opäť dostať na vrchol. Disponujú množstvom kvalitných hráčov. Nový tréner sa bude snažiť posunúť Holandskom na ešte vyššiu úroveň. Musíme sa k tomu postaviť zodpovedne,“ vyhlásil tréner slovenského mužstva Ján Kozák.

Pre 64-ročného rodáka z Matejoviec nad Hornádom bude duel s Holanďanmi jubilejný 50. na lavičke tímu SR. Stane sa tak prvým trénerom v histórii slovenského futbalu, ktorý pokorí túto hranicu. Z doterajších 49 vystúpení v pozícii šéfa realizačného tímu má vysoko pozitívnu bilanciu 28 víťazstiev, 9 remíz a 12 prehier, skóre je priaznivé 74:42.

Dve prehry proti Holanďanom

Ján Kozák ešte neviedol A-tím SR proti „oranjes“, počas hráčskej kariéry však už nastúpil proti Holandsku, a to v zápase záverečného turnaja majstrovstiev Európy 1980 v Taliansku. V druhom stretnutí v rámci základnej skupiny 16. júla 1980 v Miláne na štadióne Giuseppeho Meazzu futbalisti ČSSR remizovali s Holandskom 1:1 (góly: Nehoda – Kist). Pre Jána Kozáka to bol vtedy 37. štart v drese ČSSR, na spomenutom kontinentálnom šampionáte získalo Československo bronzové medaily.

„Oranjes“ rovnako ako Slováci neprenikli na letné MS do Ruska (14. júna – 15. júla). Nezúčastnili sa ani na ME 2016 vo Francúzsku. Na ostatných dvoch svetových šampionátoch však ukoristili medailu – v Brazílii 2014 bronzovú a v JAR 2010 striebornú.

Slováci proti Holanďanom nastúpili dvakrát a na konte majú dve prehry. Prvá sa zrodila v júni 2010 v osemfinále MS v JAR (1:2), dosiaľ posledná v máji 2012 v rotterdamskom prípravnom zápase (0:2). Zo súčasného kádra v oboch dueloch nastúpili Peter Pekarík a Marek Hamšík.

Slovensku patrí v májovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 29. miesto (786 bodov), Holandsko figuruje na 19. pozícii (969 b.).

Veľká futbalová škola

„Holandsko je kvalitný súper. V poslednom období sa trápia, z dvoch kvalifikácií sa im nepodarilo postúpiť na záverečný turnaj ME a MS, ale stále sa bavíme o veľkej futbalovej škole. Holanďania sú v prvom rade veľmi atraktívnym súperom pre domáce publikum, ale aj pre nás – hráčov. Preferujem takéto zápasy. Je to silný európsky tím, v kádri má obrovské mená,“ poznamenal Hamšík, kapitán talianskeho klubu SSC Neapol.

„My si veľmi dobre uvedomujeme, akú silu má Holandsko a akú malo silu v minulosti. Prirodzene, že tam tiež prišlo k obmene hráčskeho kádra, možno aj ku generačnej výmene. Sú tam však noví futbalisti, ktorí dokazujú kvalitu. Hrajú svojím systémom, atraktívnym pre ľudí. Je to pre nás výzva. Nebude to ľahký zápas. Dúfam, že v ňom ukážeme aj my svoje silné stránky a potešíme našich fanúšikov. Osobne sa veľmi teším na tento duel, tak ako na každý na reprezentačnom zraze,“ povedal brankár slovenskej reprezentácie Martin Dúbravka.

V tíme trénera Jána Kozáka sa tentoraz objavili aj dvaja nováčikovia – brankár Marek Rodák z anglického Rotherhamu United a obranca Martin Valjent z talianskej Ternany, kde však končí svoje päťročné pôsobenie. „Som veľmi rád, že som sa sem dostal. Budem sa snažiť pripraviť čo najlepšie a uvidíme, či dostanem šancu. Bol by som vďačný aj za jednu sekundu,“ vyhlásil 22-ročný Valjent.

Sekulič cíti príležitosť

Jedným z kvinteta hráčov z najvyššej slovenskej súťaže v nominácii národného mužstva je aj kapitán ŠK Slovan Bratislava Boris Sekulič. Dvadsaťšesťročný rodák zo srbského Belehradu cíti, že by vo štvrtkovom zápase proti slávnemu súperovi mohol dostať príležitosť.

„Mnohí hráči z defenzívy môžu hrať na viacerých postoch. Uvidíme, ako to tréner poskladá. Holandsko nepostúpilo na majstrovstvá sveta, ale má hráčov, ktorí pôsobia v špičkových kluboch. Určite budú hrať ofenzívne, pretože to je ich najväčšia zbraň,“ poznamenal Sekulič, ktorý hrával pod trénerom Kozákom už v MFK Košice.

„Holandsko je samo o sebe veľká motivácia. Jeho najväčšia ofenzívna hviezda je momentálne asi Memphis Depay, bude to proti nemu zaujímavé. Holanďania možno teraz nemajú takú generáciu hráčov ako predtým, ale stále majú svoju kvalitu,“ vyhlásil 16-násobný slovenský reprezentant Milan Škriniar, ktorý pri neúčasti kapitána Martina Škrtela zrejme dostane príležitosť na stopérskom poste.

Ďuriš obdivoval van Bastena

Útočník Michal Ďuriš si nepamätá, že by v doterajšom priebehu kariéry prišiel do styku s holandským futbalom, v detstve však obdivoval legendárneho útočníka Marca van Bastena. „Ako dieťa sa mi veľmi páčil Marco van Basten. Pamätám si aj na to, ako nám v prípravke Banskej Bystrice na videokazete púšťali futbalovú školu Ajaxu Amsterdam,“ zaspomínal si s úsmevom 29-ročný odchovanec banskobystrickej Dukly.

Duel s Holandskom bude jubilejný 20. zápas slovenského národného tímu na štadióne v Trnave. Viackrát nastúpila reprezentácia iba v Žiline (21-krát) a na bratislavskom Tehelnom poli (51).

Predpokladaná zostava SR na štvrtkový medzištátny prípravný zápas proti Holandsku:

Dúbravka – Pekarík, Škriniar, Hubočan, Mazáň – Lobotka, Kucka – Mak, Hamšík, A. Rusnák – A. Nemec