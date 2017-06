Slováci hrajú vo Vilniuse, trénerovi Kozákovi chýbajú traja stabilní hráči základnej zostavy

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) – Bez troch stabilných členov základnej zostavy, zraneného brankára Matúša Kozáčika a dvoch potrestaných pre žlté karty, resp. červenú kartu Juraja Kucku a Adama Nemca, ale s jednoznačným úmyslom vydať na trávniku všetky sily, uspieť a naplno zabodovať absolvujú slovenskí futbaloví reprezentanti sobotňajšie kvalifikačné stretnutie vo Vilniuse proti domácej Litve.

Tréner Kozák očakáva náročný duel

Na štadióne LFF to bude pre obidva tímy šieste vystúpenie v F-skupine európskej časti eliminácie o postup na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska.

Slovákom patrí po polovici kvalifikácie MS 2018 a piatich odohraných kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0) a naposledy marcová výhra na Malte (3:1).

Najbližší súper SR po solídnom úvode – remízach doma so Slovinskom (2:2), v Škótsku (1:1) a domácej výhre nad Maltou (2:0) podľahol vlani 11. novembra v Trnave jednoznačne 0:4 a v marci v Londýne favorizovanému Anglicku 0:2. “Albión” je s trinástimi bodmi lídrom “efka”, Slovensko má deväť bodov, Slovinsko osem, Škótsko sedem a Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala.

“V sobotu čakám ťažkého protivníka. Litva doma potrápila Slovinsko, viedla 2:0, napokon inkasovala v závere stretnutia a bola z toho remíza. Výborne sa predviedla v Škótsku, kde dostala vyrovnávajúci gól tiež až v závere zápasu. Potom zdolala Maltu. Na jeseň sme v Trnave síce vyhrali nad Litvou 4:0, bol to však jediný zápas, v ktorom sme nastúpili v kompletnom a najsilnejšom zložení. Každý duel je iný, pred nami je v sobotu nová výzva,” uviedol tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák a pokračoval: “Chýbajú nám Kozáčik, Kucka i Nemec, zdravotné problémy má Ďuriš, v úvode zrazu netrénoval naplno brankár Dúbravka. Taký je futbal, zranenia k nemu patria. Mrzia ma kartové tresty, boli dosť zbytočné.”

Zápas sa hrá na umelej tráve

Skúsený slovenský kormidelník “naordinoval” v rámci prípravy na Litvy až dve tréningové fázy – najskôr minulotýždňový päťdňový kemp v Šamoríne (31. 5. – 4. 6.) a po dvojdňovej pauze od utorka 6. júna aj tréningy v Žiline.

Sobotňajší kvalifikačný duel v litovskej metropole sa totiž odohrá na umelej tráve, a tak príprava pod Dubňom, kde je takýto povrch, prišla vhod. Väčšina reprezentantov SR nemá s “umelku” obzvlášť veľké skúsenosti. Kormidelník Ján Kozák však nelamentuje, skôr naopak.

“Umelá tráva pre spôsob hry, aký praktizujeme, je ideálny podklad. Máme totiž v mužstve technických a kreatívnych futbalistov, ktorým nevyhovuje hrboľatý terén. Myslím si, že to bude v poriadku a nie naša nevýhoda. Na pohybový aparát to bude zložitejšie, ale ani v tom nevidím problém. Mali sme pár dní na to, aby sme si umelú trávu vyskúšali v Žiline, V sobotu chceme uspieť,” vyjadril sa 63-ročný rodák z Matejoviec nad Hornádom Ján Kozák, ktorý spolu s asistentom Štefanom Tarkovičom dostali od vedenia SFZ na čele s prezidentom Jánom Kováčikom dôveru viesť národný tím aj v ďalšom eliminačnom cykle – do ME 2020.

V sezóne 2016/2017 mimoriadne vyťažení hráči ako napríklad stredopoliar talianskeho SSC Neapol Marek Hamšík nemajú veľkú radosť z toho, že ešte nemôžu ísť na zaslúženú dovolenku. Naopak, musia sa ešte sústrediť a naplno zabrať v dôležitom súboji v rámci kvalifikácie MS 2018. Júnový termín duelu je dosť nevhodný.

“Určite nás to neteší. Po takej dlhej sezóne nie je ľahké prísť na desať dní a byť zatvorený na sústredení pred kvalifikačným zápasom. Sme však profesionáli. Čaká nás dôležitý duel, z Litvy treba doniesť tri body,” zdôraznil 29-ročný špílmacher slovenskej reprezentácie, ktorý v najcennejšom drese absolvoval už 96 zápasov a strelil v nich 20 gólov.

Pekarík si pochvaľoval netradičnú prípravu

K ostatnému kvalifikačnému víťazstvu v Ta´Qali nad Maltou nepomohol slovenskej reprezentácii Ján Ďurica, ktorý vtedy pauzoval pre problémy s kolenom. Ostrieľaný 35-ročný zadák tureckého Trabzonsporu je však už v poriadku a v strede obrany by mal byť spolu s kapitánom národného tímu Martinom Škrtelom oporou A-tímu SR.

“Na chalanov z reprezentácie som sa pochopiteľne veľmi tešil, sezóna v Turecku bola dlhá a dosť náročná. Dovolenka sa blíži, ale je pred nami ešte zápas v Litve a treba sa naň na sto percent skoncentrovať. Nemyslíme ešte na jesenné vyvrcholenie tejto kvalifikácie, ale sústredíme sa na sobotu. Verím, že zápas vo Vilniuse zvládneme a dosiahneme výsledok, aký si všetci želáme,” uviedol dunajskostredský rodák Ján Ďurica.

Ďalší stabilný člen a pilier slovenskej reprezentácie Peter Pekarík si pochvaľoval netradičný model prípravy pred kvalifikačným súbojom v Litve. “Myslím si, že to bolo veľmi potrebné. Niektorí chalani skončili prakticky už 20. mája, to je aj môj prípad. Do ostrého kvalifikačného zápasu vtedy zostávali tri týždne. Takéto sústredenia sú dôležité, aby sme na kvalifikačný duel vo Vilniuse boli dobre pripravení. Spôsob, ktorý sa zvolil, je veľmi vhodný a veľmi potrebný,” podotkol 30-ročný pravý obranca.

Ďuricov recept na súpera

V ostatných troch vystúpeniach – vlani na jeseň doma v Trnave proti Škótsku (3:0) a Litve (4:0) ako aj v marci na Malte (3:1) zverenci trénera Jána Kozáka nezaváhali a naplno zabodovali. Aj do Vilniusu odcestuje slovenská výprava v pozícii favorita. Veď aj v najnovšom rebríčku FIFA figuruje Slovensko na 21. mieste, zatiaľ čo Litva je o 83 mieste nižšie – na 104. pozícii.

“Všetci si veľmi prajeme, aby sme to v sobotu zvládli,” poznamenal 74-násobný reprezentant a strelec dvoch gólov za A-tím SR Peter Pekarík a dodal: “Myslím si, že jesenný domáci duel s Litvou bol náš najlepší zápas v tejto kvalifikácii. Ten novembrový zápas v Trnave nám vyšiel úplne dokonale. Teraz vo Vilniuse to bude úplne odlišné stretnutie, hráme vonku, na umelej tráve. Nastúpime proti nepríjemnému, húževnatému súperovi, ktorý v domácom prostredí potrápil aj iných protivníkov. Litva bude hrýzť, bude chcieť tiež získať tri body do tabuľky. My sme sa po troch víťazstvách dostali v skupine na druhé, barážové miesto, ktoré by sme si chceli ubrániť alebo ustáť pred dôležitými jesennými zápasmi a vyvrcholením tejto kvalifikácie.”

Na jeseň čakajú Kozákových zverencov dvojzápasy – v septembri sa predstavia doma proti Slovinsku (1. 9.) a v Anglicku (4. 9.) a v októbri v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).

“Vieme, že žijeme. Máme šancu dostať sa na majstrovstvá sveta, tak prečo nie? Kvalitu v mužstve máme. V sobotu je to veľmi dôležitý zápas, netreba myslieť na to, čo bude v septembri, októbri, novembri, ale pripraviť sa na tento duel proti Litve. A recept na súpera? To, čo sme ukázali proti nim na jeseň. Zodpovedný výkon, prístup, bojovnosť. A to, ako sa zápas skončí, závisí aj od nás. Samozrejme, chceme vyhrať vo Vilniuse, kvalitu na to máme. Oni si to tiež určite uvedomujú a rešpektujú nás. Ich trénera Jankauskasa poznám ešte z účinkovania v Lokomotive Moskva. Debatovali sme aj po jesennom dueli, povedal mi: ´Ukázali ste nám, ako sa má hrať futbal´. Na druhej strane hráme na umelej tráve a musíme byť na to pripravení,” dodal pred sobotňajším dôležitým súbojom Ján Ďurica.

Hlavným arbitrom Manuel Gräfe

Stredopoliar litovskej futbalovej reprezentácie Vykintas Slivka pred sobotňajším duelom so Slovenskom dúfa, že pobaltský tím na umelej tráve vo Vilniuse odčiní vysokú novembrovú prehru 0:4 z trnavského ihriska.

“Slováci vtedy stopercentne využili gólové príležitosti a vďaka našim chybám už v prvom polčase rozhodli o svojom triumfe. Nazdávam sa, že sobotňajší zápas bude vyzerať úplne inak herne aj výsledkovo. Už sme v tomto kvalifikačnom cykle viackrát predviedli, že môžeme hrať proti komukoľvek,” povedal pre web 15min.lt 22-ročný kmeňový hráč Juventusu Turín, naposledy hosťujúci v tíme Ascoli Picchio.

Na otázku, či Slováci boli vzhľadom na dosiahnuté výsledky najťažším súperom Litovčanov v doterajšom priebehu eliminácie, odpovedal: “Nepovedal by som, že duel v Trnave bol náš najhorší. Musím zdôrazniť, že Slovinci, Škóti aj Angličania boli aspoň takí dobrí ako slovenskí hráči,” doplnil Slivka.

Sobotňajšie stretnutie F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 Litva – Slovensko so začiatkom o 20.45 h SELČ vo Vilniuse povedú rozhodcovia z Nemecka. Hlavným arbitrom je 43-ročný Manuel Gräfe, jeho asistentmi sú krajania Holger Henschel a Guido Kleve, štvrtým rozhodcom je ďalší Nemec Christian Dingert.

Predpokladaná základná zostava Slovenska

na sobotňajšie stretnutie vo Vilniuse proti domácej Litve:

Dúbravka – Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan – Škriniar – Mak, Hamšík, Greguš, Weiss – M. Ďuriš