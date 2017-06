Slovenky vo štvrťfinále ME basketbalistiek vyzvú favorizované Francúzky

HRADEC KRÁLOVÉ 22. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské basketbalistky perfektne zvládli boj s Ukrajinou (82:68) o účasť vo štvrťfinále majstrovstiev Európy v Česku (16. – 25. júna) a najbližšie ich čaká vo štvrtok od 20.30 h v pražskej O2 arene oveľa ťažší súper.

Francúzky vyhrali základnú skupinu

Francúzsko vyhralo základnú C-skupinu, keď si poradilo so Slovinskom 70:68, s obhajcom zo Srbska v repríze finále z ostatného šampionátu spred dvoch rokov 73:57 a s Gréckom 70:63. Znamenalo to priamy postup, od pondelka sa mohli Francúzky pripravovať na štvrtkové štvrťfinálové stretnutie.

Na predchádzajúcich štyroch záverečných európskych turnajoch sa Fracúzkam darilo. V Lotyšsku 2009 boli zlaté, o dva roky v Poľsku brali bronz a ďalšie dva šampionáty skončili zakaždým strieborné. Vo štvrťfinále zatiaľ naposledy vypadli v Taliansku 2007, kde ich vyradili Lotyšky 66:62.

Navyše, na olympijských hrách v Londýne 2012 boli strieborné, na tých zatiaľ posledných v Riu de Janeiro 2016 štvrté.

“Vedeli sme, že budeme hrať proti Francúzsku. Hrá sa od 0:0. Od nás nikto nečakal ani len to, že postúpime zo skupiny a my sme v Prahe, takže uvidíme, čo sa stane ďalej,” povedala po zápase s Ukrajinou kapitánka slovenského tímu Zuzana Žirková.

Žirková pochválila divákov

Výkon tridsaťsedemročnej rozohrávačky bol v súboji o štvrťfinále rozhodujúci. “Myslím si, že sme skvele vstúpili do zápasu a to bolo rozhodujúce. Možno na nás nebol vyvíjaný tlak a Ukrajina doteraz hrala skvele. Absolútne sme ich tým úvodom zaskočili a udržali sme si to už do konca. Aj keď sa k nám priblížili vďaka Jagupovovej, takto kolektívne ako sme to zvládli, klobúk dole. Musím pochváliť aj našich skvelých divákov, boli fantastickí,” zhodnotila Žirková.

Výborný výkon podčiarkla 31 bodmi, pričom z trojkovej pozície bola úspešná až 7-krát. “Som tu na to, aby to bolo takto,” usmiala sa hrajúca legenda slovenského basketbalu.

Do stretnutia proti Ukrajine však nastupovala so sebazaprením. “Čo sa týka bolesti nohy, druhý polčas som odohrala len na jednej, ale bohužiaľ, je to tak. Keď je tam adrenalín, tak to ide samo a ja verím, že to ešte vydrží nejaký ten zápas.”

Žirková prezradila novinárom aj to, čo ju poháňalo v dueli proti Ukrajine dopredu. “Užívala som si to. Mohol to byť môj posledný zápas v reprezentácii a ešte vďaka bohu alebo bohužiaľ, nebol. Tešíme sa do Prahy a tam si to môžeme len užívať. Každý jeden zápas navyše bude pre nás len plus. Myslím si, že Slovensko už takýto úspech potrebovalo aj vďaka tomu, v akej sme momentálne situácii.”

ME basketbalistiek v Česku 2017 – štvrťfinále

Praha (O2 arena)

Belgicko – Taliansko (12.30 h)

Turecko – Grécko (15.00 h)

Španielsko – Lotyšsko (18.00 h)

Francúzsko – SLOVENSKO (20.30 h)