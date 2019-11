Slovenskí futbalisti sa môžu v súboji proti Chorvátom priblížiť aj vzdialiť postupu na Euro 2020

Slovenskí futbaloví reprezentanti vstupujú do záverečnej a zároveň najdôležitejšej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Zverenci trénera Pavla Hapala odohrajú dva zápasy v priebehu štyroch dní, ktoré rozhodnú o tom, či sa predstavia na kontinentálnom šampionáte.

Situáciu v zamotanej E-skupine majú vo vlastných rukách, pretože prípadný plný bodový zisk proti reprezentantom Chorvátska aj Azerbajdžanu ich posunie na záverečný turnaj.

Zápas povedie francúzske trio

S vicemajstrami sveta v septembri Slováci na trnavskom trávniku prehrali vysoko 0:4 a v Rijeke sa pokúsia o revanš. Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný na sobotu 16. novembra o 20.45 h, duel povedie francúzska rozhodcovská trojica na čele so skúseným Clémentom Turpinom.

„Výsledok prvého zápasu s Chorvátskom bol pre nás krutý, pretože v dueli sme mali aj dobré momenty. Samozrejme, uvedomujeme si, že Chorváti majú vo svojom kádri veľkú kvalitu a obrovské individuality. Každý zápas je iný a bude sa odvíjať od toho, ako k tomu pristúpime. Verím, že veci, ktoré nám vychádzali v predchádzajúcich vystúpeniach, budú fungovať aj v tomto zápase,“ zaželal si brankár slovenského tímu Martin Dúbravka, ktorého v Trnave prekonali Nikola Vlašič, Ivan Perišič, Bruno Petkovič a Dejan Lovren.

Posledný menovaný z kvarteta strelcov bude v Rijeke na ihrisku chýbať. Spolu s ním sa v strede obrany s určitosťou nepredstaví ani stopér Domagoj Vida a zdravotné problémy vyradili z hry stredopoliara Ivan Rakitiča.

„Chorvátsko má veľmi široký káder a viacero hráčov, ktorí môžu tých absentujúcich nahradiť. V tomto asi nebudú mať problémy. Možno si však Chorváti mysleli, že postup už budú mať v suchu, ale ešte to tak nie je. Budeme hrať v Rijeke na menšom štadióne, možno to bude naša menšia výhoda,“ povedal kapitán Marek Hamšík.

Postupová matematika

Slováci sú po šiestich dueloch na tretej priečke tabuľky E-skupiny s desiatimi bodmi a pozitívnym skóre 10:8. V konečnom zúčtovaní môžu ešte poskočiť na prvé miesto, ale aj spadnúť na štvrtú pozíciu.

Úplnú istotu postupu, dokonca z prvej priečky, budú mať iba v prípade, keď zvíťazia v Chorvátsku a potom aj doma nad Azerbajdžanom. V takom prípade by zakončili kvalifikáciu so 16 bodmi, Maďari by sa dostali maximálne na 15 a Chorváti by zostali na 14 bodoch.

Túto hranicu môžu za predpokladu plného bodového zisku vo zvyšných dvoch dueloch dosiahnuť aj Walesania. V prípade, že slovenskí reprezentanti nezvíťazia v Rijeke, ich šance už budú stáť či padať na tom, ako zahrajú ďalší súperi.

Tabuľka kvalifikačnej E-skupiny 1. Chorvátsko 7 4 2 1 14:6 14

2. Maďarsko 7 4 0 3 8:9 12

3. SLOVENSKO 6 3 1 2 10:8 10

4. Wales 6 2 2 2 6:6 8

5. Azerbajdžan 6 0 1 5 5:14 1

V prípade kvalifikačného neúspechu ešte stále existuje šanca, že slovenskí futbalisti by mohli preniknúť na ME 2020 aj prostredníctvom play-off Ligy národov, ktoré sa uskutoční na budúci rok v marci.

„Urobíme všetko pre to, aby sme zvíťazili v Rijeke. Favoriti sú Chorváti, sú to vicemajstri sveta. Na štadióne bude určite búrlivé prostredie. Chceli by sme všetkých prekvapiť a pobiť sa o postup. Aj keď prehráme v Chorvátsku, stále máme šancu dostať sa na Euro. Teraz však neriešime detaily,“ uviedol tréner Hapal.

„Vatreni“ potrebujú na istotu postupu na majstrovstvá Európy jediný bod, ale prípadná prehra ich môže obrať o miestenku na šampionát. Chorváti preto zvažovali presunutie zápasu z 8-tisícového štadióna v Rijeke do hlavného mesta, kde by sa hralo na 30-tisícovom záhrebskom Maksimire. Napokon však zostali pri rotačnom systéme výberu štadiónov pre kvalifikačné duely. Po Záhrebe, Osijeku a Splite uvidia svojich obľúbencov aj fanúšikovia v Rijeke. V Kvarnerskom zálive vládne už niekoľko dní daždivé počasie a zrážky sa dajú očakávať aj v priebehu sobotňajšieho stretnutia.

„Čaká nás rozhodujúci zápas kvalifikácie o postup na ME proti súperovi, ktorého šance môžu pri pozitívnom výsledku v Rijeke výrazne stúpnuť. Vyhrali sme na Slovensku 4:0, ale nenechajme sa oklamať. Toto bude iný zápas, v ktorom nám stačí získať bod. Nesmieme sa však sústrediť na remízu, našou povinnosťou je hrať na víťazstvo. Nezaujímajú nás žiadne prepočty,“ povedal hlavný tréner Chorvátov Zlatko Dalič podľa oficiálnej webstránky tamojšieho futbalového zväzu.

V histórii modernej samostatnosti odohrali Slováci s Chorvátmi sedem medzištátnych duelov, v ktorých dvakrát zvíťazili, dvakrát remizovali a trikrát prehrali s negatívnym skóre 8:12. Dva zo siedmich zápasoch sa odohrali v Rijeke a slovenským futbalistom radosť nepriniesli. Koncom mája 2004 v meste na brehu Jadranského mora podľahli domácemu výberu 0:1, o tri roky neskôr v októbri utrpeli prehru 0:3. Jediný slovenský úspech na chorvátskej pôde sa datuje až do roku 1998, kedy v Pule triumfovali futbalisti spod Tatier 2:1 po góloch Tibora Jančulu a Jozefa Majoroša.