Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome sa v Augsburgu pripravujú na Svetový pohár

AUGSBURG 4. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská výprava sa už naplno pripravuje v nemeckom Augsburgu na tretie kolo Svetového pohára vo vodnom slalome. Po vystúpeniach v Liptovskom Mikuláši a poľskom Krakove budú slovenské lode zbierať ďalšie body do päťdielneho seriálu.

Tréningy však výrazne limituje nízka hladina vody na miestnej rieke Lech. Organizátori jednotlivým výpravám skresali časy tréningových jednotiek na vode a štvrtkový predpoludňajší tréning úplne zrušili. Pretekári, ktorí miestny umelý kanál zhotovený pri príležitosti OH 1972 v Mníchove nepoznajú, z toho nie sú príliš nadšení.

„Naposledy som tu bola pred tromi rokmi, za ten čas kanál zmenili. Keďže pre nízky stav vody máme veľmi obmedzené tréningy, tak si len veľmi pomaly zvykám. Mali sme na to dosť málo času,“ prezradila slovenská reprezentantka Michaela Haššová a priblížila aj zmeny: „Na začiatku spravili väčší valec, dosť sa to tam mení a hocikomu tam voda môže vyjsť či nevyjsť. Šla som to tak päťkrát za sebou a vždy to bolo iné. Asi to tam bude len o šťastí.“

Už vo štvrtok popoludní sa v Augsburgu uskutočnia prvé súťažné jazdy, na programe sú kvalifikácie v extrémnom slalome. Organizátori sľúbili, že sa im vodu v príjemnom areáli na okraji Augsburgu podarí regulovať tak, aby do nedele pretekári nepocítili žiaden diskomfort.