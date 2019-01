Slovensko má ďalšiu medailu na majstrovstvách sveta, Jakub Krako získal bronz v zjazde

SELLE NEVEA 30. januára (WebNoviny.sk) – Jednu medailu získalo Slovensko v stredajších pretekoch zjazdu na svetovom šampionáte zdravotne znevýhodnených lyžiarov v talianskom stredisku Sella Nevea.

Má bronzový odlesk a postarali sa o ňu Jakub Krako v navádzačom Branislavom Brozmanom v kategórii zrakovo znevýhodnených mužov.

Zlato pre Bertagnolliho

Majstrom sveta sa stal Talian Giacomo Bertagnolli s navádzačom Fabriziom Casalom. Krako za ním zaostal o 2,27 s. Ďalší slovenský reprezentant Miroslav Haraus (nav. Maroš Hudík) svoju jazdu nedokončili.

„Naša jazda bola lepšia ako v tréningu. Odstránili sme nejaké chyby, ale stále vieme, že máme na viac. Vo všeobecnosti sme spokojní. Bolo hrozné, že už asi štyri dni nám rušili tréningy a stále sa všetko posúvalo. Vždy sme museli byť v strehu a pripravení a bolo to dosť vyčerpávajúce. Napriek tomu dnes, zrazu, bola celkom dobrá rýchlosť v tom zjazde. Možno nás to mierne prekvapilo, pretože doteraz dva dni snežilo a podložka bola mäkká, ale organizátor a tréneri to super vysťahovali a relatívne dobre to stvrdlo,“ informoval agentúru SITA Branislav Brozman, navádzač bronzovej slovenskej dvojice v zjazde.

Farkašová nedokončila

V rovnakej kategórii zrakovo znevýhodnených žien najväčšia favoritka Slovenka Henrieta Farkašová (nav. Natália Šubrtová) nebola medzi klasifikovanými v cieli.

Pri mene paralympijskej šampiónky z Pjongčangu 2018 aj Soči 2014 Farkašovej sa objavila nepopulárna skratka DNF.

Majsterkou sveta sa stala Britka Menna Fitzpatricková s navádzačkou Jennifer Kehoeovou. V kategórii stojacich mužov skončil Martin France sedemnásty, majstrovský titul si vybojoval Švajčiar Theo Gmur.