Smer-SD navrhuje voľbu ústavných sudcov bez prezidenta, Kiska to považuje za nebezpečné

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Strana Smer-SD navrhuje, aby parlament volil priamo ústavných sudcov, a nie kandidátov, z ktorých by sudcov potom vybrala hlava štátu. Voľba by sa uskutočnila ústavnou väčšinou. Na zvolení ústavných sudcov by sa tak už nepodieľal prezident republiky.

Potrebujú aj hlasy opozície

Po stretnutí zástupcov koaličných strán s prezidentom Andrejom Kiskom to novinárom povedal Martin Glváč zo Smeru-SD. O podobe novely ústavy a zákona o ústavnom súde bude nasledujúci mesiac koalícia intenzívne rokovať. Rokovať budú aj s predstaviteľmi opozície, ktorej hlasy potrebujú na schválenie ústavných zmien.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) a Jaroslav Paška zo SNS vo štvrtok nepovedali, či spomínaný návrh Smeru-SD podporujú. Gál sa vyjadril, že ide o jednu z možných podôb novely zákona. Pokiaľ sa nepodarí získať súhlas 90 poslancov a novelu schváliť, voľba ústavných sudcov sa uskutoční podľa doterajších pravidiel.

Proti návrhu Smeru-SD sa následne vyjadril prezident Andrej Kiska. To, že by mohol byť prezident z voľby ústavných sudcov vynechaný, považuje za nebezpečné.

Vládny návrh považuje za nedostatočný

„Pýtam sa, aký to má skutočný zmysel,“ zdôraznil prezident pred novinármi. Zopakoval, že vládny návrh voľby ústavných sudcov stále považuje za nedostatočný na zlepšenie kvality ich voľby. Zdôraznil, že správne nastavenie voľby zaručí, že voľba ústavných sudcov nebude „politickou trafikou“.

Prezident Kiska pozval zástupcov parlamentných politických strán na diskusiu o Ústavnom súde SR. V pondelok sa stretol so zástupcami opozície, ktorá sa chce podieľať na voľbe ústavných sudcov. Opozičné strany SaS, OĽANO a Sme rodina sa zhodli, že voľba kandidátov na sudcov sa musí konať ústavnou väčšinou.

Opozícia tiež navrhuje, aby sa skrátil cyklus striedania ústavných sudcov v ich funkcii. Parlament na súčasnej schôdzi rokuje aj o novele ústavy a zákone o ústavnom súde, ktoré majú zmeniť pravidlá voľby ústavných sudcov. V priebehu jesene musí Národná rada SR zvoliť 18 kandidátov, z ktorých prezident následne vymenuje deväť.