Smer-SD vymenil 17 okresných a krajských predsedov, Fico sa vyjadril aj ku Kollárovej diplomovke

Snem opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), na ktorom sa má voliť predseda, podpredsedovia a generálny manažér strany, bude v júli.

Po štvrtkovom rokovaní predsedníctva Smeru-SD to povedal jeho predseda Robert Fico. Zároveň priblížil, že došlo k výmene 17 okresných a krajských predsedov Smeru-SD, pričom dodal, že niektorí z nich odchádzajú z iných ako politických dôvodov.

„Nemôžete spolupracovať s niekým, kto nechce spolupracovať so Smerom. Nominovali sme na ich pozície ľudí, ktorí sú k nám lojálni. Vnútorné štruktúry Smeru sú tým pádom absolútne zastabilizované,“ uviedol šéf Smeru-SD.

Výzva Pellegrinimu

Fico doplnil, že požiada predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina), aby do programu najbližšej parlamentnej schôdze, ktorá sa začína 7. júla, zaradil bod týkajúci sa odvolania predsedov kontrolných parlamentných výborov, v ktorých čele stoja odídenci zo Smeru.

Opätovne vyzval aj lídra vznikajúcej strany Hlas – sociálna demokracia Petra Pellegriniho, aby odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu, ktorá podľa jeho slov prináleží Smeru-SD.

Kollárova diplomovka

Bývalý premiér sa vyjadril aj k medializovanej kauze diplomovej práce predsedu parlamentu Kollára.

„To, že sfalšoval diplomovú prácu, je to posledné, čo nás pri ňom trápi. Ak si vezmeme jeho mafiánske vzťahy, jeho kontakt s obžalovanou z vraždy či minulosť, keď bol podozrivý z dovážania narkotík na Slovensko, tak toto je prehrešok typu, že ukradol pár čerešničiek zo stromu,“ prirovnal situáciu Fico.

Expremiér však označil za problém, že na stoličke predsedu pléna sedí človek, ktorý tam „nemá čo robiť“. Na novinársku otázku, či z pozície opozičnej strany navrhnú v tejto veci odvolávanie Kollára, odpovedal, že by ich návrh bol, pravdepodobne, odmietnutý. To, že by ho však podporili, priamo nevylúčil.