Sporitelia v druhom pilieri dostanú vyššie dôchodky, do platnosti vstúpila novela zákona

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri majú od začiatku tohto roka nárok na vyššie dôchodky zo Sociálnej poisťovne. Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka, sa totiž zmenil vzorec na výpočet dôchodku z prvého piliera pre ľudí, ktorí si na penziu sporia v kapitalizačnom pilieri.

Sporiteľom sa tak pri výpočte dôchodku z prvého piliera po novom kráti za ich účasť v druhom pilieri nižšia pomerná časť starobného a predčasného starobného dôchodku.

Netreba osobitnú žiadosť

Sporitelia tak dostanú zo Sociálnej poisťovne vyšší dôchodok, keďže sa im budú uznávať aj odvody, ktoré počas svojho pracovného života odviedli do tzv. rezervného fondu poisťovne.

Na prepočty už vydaných rozhodnutí o dôchodkoch z prvého piliera pre sporiteľov v druhom pilieri bude mať pritom Sociálna poisťovňa čas do 30. marca 2021.

„O novej výške dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti, nie je teda potrebná osobitná žiadosť poberateľa dôchodku,“ upozornil hovorca poisťovne Peter Višváder.

O novej výške dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie a zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. januára 2020.

Dlhoročná nespravodivosť

„Ide o nápravu dlhoročnej nespravodlivosti voči sporiteľom v druhom pilieri,“ uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (SDSS) Miroslav Kotov.

Aj sporitelia v druhom pilieri totiž podľa neho celý čas platili odvody do rezervného fondu solidarity. Fond solidarity má podľa zákona slúžiť na pomoc tomu základnému fondu Sociálnej poisťovne, ktorý sa ocitne vo finančných problémoch.

Odvody do rezervného fondu solidarity sa však podľa Kotova už roky používajú výlučne na výplatu starobných dôchodkov. A určite sa tak bude diať aj v nasledujúcich rokoch. „Fond solidarity sa tak zmenil zo „záchrancu“ niektorého z fondov na pevnú súčasť dôchodkového fondu,“ dodal.

Novelu zákona o sociálnom poistení od poslancov za Most-Híd, ktorá prinesie sporiteľom vyššie penzie zo Sociálnej poisťovne, schválil parlament koncom novembra minulého roka.

Skrátené dôchodky

Dôchodky zo Sociálnej poisťovne sa pre účastníkov druhého piliera krátia vzhľadom na to, že časť ich penzijných odvodov smeruje na ich osobné účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach.

„Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne,“ tvrdia poslanci za Most-Híd. Ako uviedla poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy, vlani sa to negatívne dotýkalo približne 10 tisíc sporiteľov, avšak postupne by to postihlo všetkých 1,5 milióna účastníkov druhého piliera.

Ak by sa vzorec na výpočet penzie z prvého piliera pre sporiteľov v druhom pilieri nezmenil, v tomto roku by sa ich dôchodok z prvého piliera krátil o pomer 5/18, teda o 27,8 %.

Tento pomer je daný tým, že sadzba do druhého piliera tento rok dosahuje 5 % a celková sadzba na starobné poistenie je 18 %. Keďže sa v celkovej sadzbe po novom zohľadní aj sadzba na poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 %, pomer krátenia bude tento rok predstavovať 5/22,75.

Dôchodky zo štátneho, priebežného piliera sa tak pre sporiteľov budú za tento rok krátiť už len o 21,98 % namiesto pôvodných 27,8 %. Penzie sporiteľov v druhom pilieri, ktoré vypláca alebo bude vyplácať Sociálna poisťovňa, tak budú vyššie.

Kritika odborárov

S novelou zákona, ktorou sa v prospech sporiteľov zmenil vzorec na výpočet ich dôchodku zo Sociálnej poisťovne, zásadne nesúhlasí Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ).

„Nepovažujeme za správne a spravodlivé, aby sa účastníkom súkromného dôchodkového piliera zvyšovali dôchodky z prvého piliera, na ktorý prispievajú podstatne menej,“ uviedli odborári ešte pred schválením novely zákona v parlamente. Starobné dôchodkové poistenie, teda prvý penzijný pilier, sa podľa nich vyznačuje uplatňovaním pomerne vysokej miery solidarity.

„Na solidarite sa poistenci, ktorí nie sú v druhom pilieri, podieľajú celým svojím poistným odvodom, kým poistenci, ktorí sú aj v druhom pilieri, sa na tejto solidarite podieľajú poistným zníženým o 4,75 % v roku 2019,“ upozornili odborári.

Namiesto 18-percentného poistného tak sporitelia vlani odvádzali do prvého, priebežného piliera iba 13,25 %. „Keďže odvod do druhého piliera sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu, od roku 2024 sa účastníci druhého piliera budú podieľať na financovaní solidarity uplatňovanej v prvom pilieri iba 12 %, kým poistenci, ktorí nie sú v druhom pilieri, sa podieľajú a budú podieľať na tejto solidarite celým svojím poistným vo výške 18 % z vymeriavacieho základu,“ dodala KOZ.