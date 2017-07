Šprintérsky dojazd v 6. etape Tour de France už bude bez dvoch es – Cavendisha a Sagana

VESOUL 6. júla (WebNoviny.sk) – Organizátori Tour de France nadelili cyklistom vo štvrtok poriadnu porciu 216 km, ale zväčša po rovine.

Etapa z Vesoul do Troyes je druhou najdlhšou na trase 104. ročníka “Starej dámy” a v jej závere sa očakáva šprintérsky boj o víťazstvo aj body do súťaže o zelený dres. Tá už nebude mať taký náboj ako predtým. Nemci Marcel Kittel, André Greipel, Francúz Arnaud Démare či Nór Alexander Kristoff to budú mať o čosi jednoduchšie.

Kontroverzný dojazd utorkovej etapy vo Vitteli ich pripravil o dvoch veľkých súperov – Marka Cavendisha a Petra Sagana. Cavendish predčasne skončil po páde so zlomenou lopatkou a Sagan nemôže pokračovať na Tour po dodatkovom prísnom verdikte rozhodcovskej komisie, ktorá ho označila za vinníka Cavendishovho pádu a následne aj niekoľkých ďalších cyklistov.

Démare vedie pred Kittelom o 40 bodov

Vysokú motiváciu má najmä Démare, jazdec FDJ vedie klasifikáciu o zelený dres s náskokom 40 bodov pred Kittelom a môže sa stať po dlhej prestávke prvým Francúzom, ktorý privezie do Paríža na sebe druhú najprestížnejšiu farbu v pelotóne TdF.

Zatiaľ posledným francúzskym “zeleným” šampiónom bol v roku 1995 Laurent Jalabert, ktorý to stihol ešte pred začiatkom víťaznej éry Nemca Erika Zabela (1996-2001).

“Fanúšikovia si začínajú nahlas klásť otázku, či sa Démare stane prvým Francúzom s víťazstvom v bodovacej súťaži v tomto storočí,” napísal oficiálny portál Letour.fr.

Dve horské prémie nižšej kategórie

Na trase Vesoul – Troyes budú dve horské prémie najnižšej IV. kategórie, rýchlostná prémia príde na rad po 135 km v Colombey-les-deux-Églises, dedinke, kde je pochovaná jedna z najväčších osobností francúzskych dejín Charles de Gaulle. Práve s francúzskym vojakom, generálom a neskôr aj obľúbeným prezidentom sa spája príhoda z Tour de France 1960.

“Keď sa rozchýrilo, že De Gaulle stojí pri ceste, aby si pozrel prejazd pelotónu v Colombey-les-deux-Églises, francúzsky jazdec Henry Anglade zorganizoval neplánovanú prestávku, počas ktorej si mohol potriasť rukou s De Gaullom aj v žltom tričku lídra jazdiaci Talian Gastone Nencini. Ten istý pretekár sa o deň neskôr tešil v Parku Princov v Paríži z celkového víťazstva na Tour,” informuje portál letour.fr.

Štvrtková etapa má štart o 12.25 h, v cieli sa najlepší očakávajú po 17.19 h.