Stanovská vo svojom prvom finále C1 skončila piata, výhru si opäť uchmatla Austrálčanka Foxová

KRAKOV 1. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Soňa Stanovská skončila na piatom mieste vo finále kategórie C1 na druhých pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v poľskom Krakove.

Stanovská vo svojom prvom individuálnom finále na seniorskej medzinárodnej úrovni síce nazbierala 8 trestných sekúnd, ale aj tak jej to stačilo na miesto v strede výsledkovej listiny.

Foxová zopakovala triumf

Víťazkou sa stala skvelá Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá zopakovala svoj triumf spred týždňa z úvodného podujatia SP v Liptovskom Mikuláši. Osemnásťročná Slovenka za ňou zaostala o 16,77 s, celkovo jej po dvoch odjazdených kolách SP 2018 patrí 12. priečka.

Predtým v semifinále mladá Slovenka obsadila posledné postupové, čiže desiate miesto. Češku Terezu Fišerovú odsunula na jedenástu pozíciu o 75 stotín sekundy.

„Som veľmi šťastná. Ako malá som sa chodila pozerať na preteky do Krakova, keďže je to iba dve hodiny od môjho bydliska. Semifinálová jazda mala dosť veľké chyby, ale napriek tomu mi to stačilo na postup. Z mixu máme medailu, je to super. Ide o novú disciplínu, ktorá sa rozvíja a my v nej vieme uspieť. V singli som doteraz bola vždy menšia ´nešťastníčka´. Veľakrát som bola jedenásta a teda prvá nepostupujúca. Konečne som to prelomila,“ uviedla Soňa Stanovská.

Škáchová a Maceková s trestnými sekundami

Menej šťastia ako Stanovská mali v semifinále jej dve reprezentačné kolegyne z C1 Monika Škáchová a Simona Maceková, ktoré obsadili nepostupové 12., resp. 16. miesto. Obe sa vo svojich jazdách nevyhli 4 trestným sekundám.

Stanovská má za sebou na prvých dvoch pretekoch SP aj mimoriadne úspešné vystúpenia v novej disciplíne C2 mix. Spoločne s Jánom Bátikom pred týždňom v Liptovskom Mikuláši zvíťazili a aktuálne v Krakove pridali druhé miesto. Na poľskej vode bol v sobotu nad sily slovenského dua len český tandem Tereza Fišerová, Jakub Jáně.