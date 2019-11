Štefančík: Truban pomohol Kiskovi k percentám, a to svojím zlým vyjadrovaním

Nárast strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí je dôsledkom chýb šéfa Progresívneho Slovenska (PS) Michala Trubana. Uviedol to politológ Radoslav Štefančík pre agentúru SITA. Reagoval tak na prieskum agentúry AKO, v ktorom strana Za ľudí predbehla koalíciu strán PS/Spolu. Ďalší dôvod nárastu Kiskovej strany vidí aj vo zvýšenej mediálnej aktivite exprezidenta a členov strany.

Chýba mu charizma

„Komunikačný štýl a spôsob vyjadrovania Trubana sú zlé, chýba mu politická charizma a ťah na bránu, ktorý vidíme napríklad u súčasného premiéra Petra Pellegriniho,“ vysvetľuje Štefančík. Ako príklad chýb uviedol aj Trubanove vyjadrenia o robotníkoch alebo o drogách. Dodal, že na lídrovi PS je zrejmé, že politiku predtým nerobil.

Smer-SD v prieskume klesol pod 19 percent. Štefančík pokles nevníma ako dôležitý ukazovateľ, keďže strana sa dlhodobo pohybuje okolo 20 percent a výsledky prieskumu treba porovnávať aj s predchádzajúcimi prieskumami.

„Kauzy strany Smer-SD nespôsobujú výrazný pokles preferencií, keďže tvrdé voličské jadro už dlhodobo nereaguje na kauzy, ktoré strana má,“ dodal politológ.

Most-Híd dlhodobo upadá

Strany maďarskej menšiny ako Most-Híd či SMK sa naďalej nachádzajú mimo zvoliteľnosti do parlamentu. „Prieskum AKO potvrdil, že Most-Híd dlhodobo upadá, už od vstupu do súčasnej vládnej koalície so Smerom,“ uviedol Štefančík.

Dodal, že zo strany Most-Híd odišiel slovenský volič, ktorý veril vo vzájomné spojenectvo a hlas maďarského voliča sa rozdelí medzi viaceré maďarsky orientované strany.

Nárast strany Sloboda a Solidarita (SaS) vysvetľuje ako väčšiu mediálnu aktivitu predsedu strany Richarda Sulíka, ktorému sa darí voliča presvedčiť, že strana mnohými odchodmi neutrpela.

Do parlamentu by sa dostala aj SaS

Ak by sa konali parlamentné voľby najbližší víkend, Smer-SD by volilo 18,4 percenta ľudí. Nová strana Za ľudí by získala 12,5 percenta a koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia 12,4 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 19. do 25. novembra tohto roka na vzorke tisíc respondentov.

Štvrtá sa v prieskume umiestnila strana Mariana Kotlebu ĽSNS (10,4 percenta), na piatom mieste hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré by získalo 7,6 percenta. Nasleduje hnutie Sme rodina (7,1 percenta) a Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 6,4 percenta.

Do Národnej rady SR by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 6,4 percenta a tiež strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 6,3 percenta opýtaných.