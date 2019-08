Štvorkajak získal prvý bronz pre Slovensko, na „kilometri“ však verili v lepšie umiestnenie

Štvorkajak v zložení Denis Myšák, Ákos Gacsal, Juraj Tarr a Gábor Jakubík sa postaral o prvú medailu pre Slovensko na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Szegede. Slovenské kvarteto finišovalo v piatkovom finále neolympijskej disciplíny K4 1000 m na tretej pozícii za víťaznými Nemcami a druhými Rusmi.

Vlani na svetovom šampionáte v portugalskom meste Montemor-o-Velho získali slovenskí reprezentanti striebro. Jakubíka s Tarrom vtedy v lodi doplnili Erik Vlček a Samuel Baláž.

Verili v zlato

„V kútiku duše som veril v zlato po stredajšej rozjazde a predchádzajúcich tréningoch. Máme však bronz a cení sa každá medaila. Na to, že mám 40 rokov, tak ma to teší. Chlapci sú možno trochu sklamaní, ale oni si to ešte majú kedy napraviť,“ uviedol najskúsenejší z bronzovej štvorice Juraj Tarr, ktorý pridal do svojej zbierky už desiaty cenný kov z MS.

„Vzhľadom na to, že sme pred majstrovstvami sedeli v lodi poriadne trikrát za šesť týždňov, tak je to geniálny výsledok. Zdá sa mi, že oproti minulému roku je v Szegede náročnejšia konkurencia a prekvapili ma predovšetkým Rusi,“ pokračoval.

Slováci mali na kilometrovej trati vynikajúci štart a po 250 metroch viedli. V polovici pretekov klesli na tretiu pozíciu a snaha o zrýchlenie v závere im nevyšla podľa predstáv.

„Nebola to ideálna jazda, ale to sa podarí len málokedy. Vietor bol nepríjemný, fúkalo zozadu, mierne zboku a súperi to zvládli lepšie. Išli sme naplno a nemali sme už žiadnu rezervu. Denis je však taký typ, že sa mu ide lepšie v protivetre. Ak by to viac vyhovovalo jemu, išlo by sa lepšie aj nám, ktorí sedíme za ním. V posledných metroch som si hovoril, že predstihneme aspoň Rusov, ale nemali sme toľko síl, ako som predpokladal“ vysvetľoval Gábor Jakubík.

Únava zabránila Slovákom vystupňovať tempo

Zatiaľ čo trojica Tarr, Gacsal a Jakubík po pretekoch bez problémov prešla mixzónou, vyčerpaný Myšák sa len ťažko spamätával z toho, koľko fyzického úsilia musel zanechať na trati. Práve únava prvého muža v lodi zabránila tomu, aby Slováci vystupňovali tempo pred cieľom.

„Chcel som urobiť náskok a udržať to, lebo viem, že záver máme stále dobrý. Neviem, či to bolo vetrom, ale 250 až 300 metrov pred cieľom som začal tuhnúť a nemal som dosť síl na zrýchlenie. Paradoxne, cítil som sa spočiatku až veľmi dobre, no v závere to nevydalo,“ objasnil strieborný medailista z OH v Rio de Janeiro 2016.

Medaila ako náplasť za olympiádu

Pre všetkých štyroch slovenských kajakárov bola bronzová medaila náplasťou na to, že sa im neušlo miesto v „olympijskej lodi“, ktorá súťaží na 500 m trati. Rok pred Tokiom sa však nevzdávajú a chcú zabojovať o letenky do japonskej metropoly.

„Uvidíme, ako to bude o rok. V budúcej sezóne sa pôjdu kvalifikačné preteky, ale záleží aj na tom, ako sa bude dariť chalanom, pretože zloženie lode sa už nemusí zmeniť. Všetko je otvorené,“ povedal Myšák, na ktorého nadviazal Tarr: „Svoju medailovú zbierku by som chcel ešte rozšíriť a ideálne by to bolo na olympiáde. Ak sa do Tokia neprebojujem, tak skúsim obsadiť aspoň nejakú disciplínu na MS v neolympijských disciplínach a chcel by som v nej získať cenný kov. Potom sa už poberiem a rozlúčim sa s kariérou,“ doplnil rodák z Komárna.