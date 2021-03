Sulík podľa Matoviča urobí všetko pre to, aby vláda padla. Premiér sa mu to pokúsi prekaziť

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) si myslí, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) urobí všetko pre to, aby vláda padla. Povedal to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy. Dodal, že on zasa urobí všetko pre to, aby mu to prekazil.

Matovič v relácii uviedol, že Sulíka neodvolá, aj keby to rád urobil. Spomenul tiež, že minister mu na rokovaní vlády 3. marca vulgárne viac minút nadával. Moderátorka relácie Marta Jančárová podotkla, že Matovič Sulíka obvinil zo smrti tisícov ľudí.

Premiér zároveň dodal, že zo strany koaličného partnera Za ľudí nevidí zlý úmysel. „Tí ľudia to myslia naozaj úprimne a dobre so Slovenskom, len, bohužiaľ, sa možno nechali vlákať do takejto hry od ministra hospodárstva a strany SaS,“ povedal.

Predseda vlády uviedol, že počkajú, aké budú výsledky zo zasadnutia predsedníctva koaličnej strany Sme rodina 10. marca. Zdôraznil, že o možnostiach postupu vlády chce komunikovať so stranami, ktorým záleží na Slovensku.