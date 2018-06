Švéd Dahlin je jednotkou draftu NHL, prvé kolo bolo očakávane bez Slovákov

DALLAS 23. júna (WebNoviny.sk) – Jednotkou vstupného draftu do NHL 2018 sa stal podľa očakávania švédsky hokejista Rasmus Dahlin. Talentovaného obrancu, ktorý hral v uplynulom ročníku v domácej SHL za Frölundu , si vybralo Buffalo.

Druhý európsky obranca

Dahlin reprezentoval „tri korunky“ na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu i na MS hráčov do 20 rokov. Osemnásťročný šikovný Švéd je iba druhým európskym obrancom, ktorého tímy NHL draftovali z prvého miesta. Podobný kúsok sa predtým podaril iba českému bekovi Romanovi Hamrlíkovi v roku 1992. Zároveň sa stal prvým Švédom v pozícii jednotky draftu od roku 1989, keď svoju prvú voľbu využil Quebec na Matsa Sundina.

„Nezáleží na tom, že ma draftovali z prvého miesta. Dôležité je, že si ma vôbec nejaký tím vybral. Sníval som o tomto momente, odkedy som bol malý chlapec. Bolo to dlhé čakanie a som šťastný, že teraz môžem spojiť svoju budúcnosť s Buffalom. Mám v sebe veľa emócií, snažím sa užiť si každú jednu sekundu,“ uviedol podľa nhl.com Dahlin a doplnil, „som veľmi šťastný a hrdý, že som druhou švédskou draftovou jednotkou. Sundin je hokejová legenda, takže je to skutočne super.“

Na Dahlina sa tešia už aj v Buffale. „Je to pre nás veľká vzpruha do budúcnosti. Máme v tíme viacero skvelých útočníkov, ale chýbal nám výborný ofenzívne ladený obranca. Rasmus na sebe v ostatných rokoch veľa pracoval, hral v SHL i na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov. Veríme, že v ďalšej sezóne by mohol hrať v NHL a podporiť produktivitu našej obrany,“ uviedol generálny manažér Sabres Jason Botterill.

Nečakané tretie miesto

Druhú voľbu mala Carolina, ktorá takisto neprekvapila a draftovala ruského útočníka Andreja Svečnikova. Mierne nečakane sa na treťom mieste ocitol Fín Jesperi Kotkaniemi (Montreal).Až zo štvrtého miesta si tento rok jeden z tímov vybral severoamerického hokejistu, konkrétne Ottawa siahla po útočníkovi Bradym Tkachukovi. Českého krídelníka Filipa Zadinu, o ktorom sa hovorilo v súvislosti s tretím či štvrtým miestom, napokon draftoval Detroit zo šiestej pozície.

„Je to úžasné. Nikdy neviete, čo sa stane. Ja poradie neriešim. Mám obrovskú radosť, že som sa stal súčasťou Detroitu. Teraz budem chcieť dokázať, že vedenie tímu sa rozhodlo správne,“ vyhlásil Zadina.

Prvé kolo bolo očakávane bez Slovákov, hokejisti spod Tatier majú šancu v ďalších kolách. Tímy by nemali opomenúť Miloša Romana a Martina Fehérváryho, príležitosť majú aj ďalší. Draft pokračuje v sobotu od 17.00 h SELČ.