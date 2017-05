Takto to ďalej nejde, kritizoval Miklík po zápase proti Talianom

KOLÍN NAD RÝNOM 7. mája (WebNoviny.sk) – Sprvu sa pre Slovákov vstupný súboj A-skupiny hokejových majstrovstiev sveta s Talianskom vyvíjal dobre. V siedmej minúte gólom nakopol tím útočník Michel Miklík. To však ešte nikto netušil, že sa práve začína prvá kolínska nočná mora.

Slovenské mužstvo zložené z hokejistov pôsobiacich v Európe zdolalo nováčika a zároveň outsidera z Apeninského polostrova 3:2 až v predĺžení a do tabuľky si pripísalo “len” dva body. Pri predvedenej hre však mali cenu zlata.

“Chceli sme tri tretiny, hrali sme však len pätnásť minút a takto to ďalej nejde. Možno je dobré, že tá facka prišla hneď v prvom zápase. Našťastie sme dokázali stretnutie otočiť, možno to pre nás budú dôležité dva body,” krútil hlavou po zápase premiérový strelec Slovenska na šampionáte Michel Miklík.

Neskúsenosť niektorých hráčov

Po prvej tretine to so slovenským výberom vyzeralo dobre, no ostatné dve dejstvá boli katastrofou. “Ťažko povedať, prečo sme sa zasekli. Jednoducho sme prestali hrať. Neviem, čo nám prebehlo v hlavách. Začali sme nastreľovať puky, a tak sme hrať nechceli,” pokračoval aj pre agentúru SITA v mixzóne Miklík.

Podľa 34-ročného rodáka z Piešťan sa na výsledku podpísala aj neskúsenosť niektorých hráčov. “Máme tu veľa chalanov, čo hrajú na šampionáte prvýkrát. Dúfam, že ich toto vydreté víťazstvo trochu povzbudí do ďalších zápasov a bude to lepšie,“ zaželal si hráč fínskeho tímu JYP Jyväskylä.

Blamáž s hymnou

Slovákov čaká už v nedeľu ďalší duel, sily si zmerajú s výberom Lotyšska, ktorý v sobotu zdolal Dánov presvedčivo 3:0. Tréneri ale aj hráči majú nad čím rozmýšľať.

“Bude to opäť boj. Ľahký zápas nás tu nečaká, mohli ste to vidieť už v sobotu. Musíme hrať úplne inač, takto to určite nepôjde. Musíme do ďalšieho dňa veľa vecí zlepšiť. Tréner má málo času, ale dúfam, že to vylepšíme. Musíme hrať to, čo si hovoríme a čo chceme,” myslí si Miklík.

Dvadsaťjedengólovy strelec v národnom drese sa vyjadril aj na adresu blamáže organizátorov, ktorí po stretnutí zahrali namiesto slovenskej hymny slovinskú. “Stala sa chyba. Nemalo by k takémuto niečomu dochádzať a snáď to do budúcnosti bude už dobré,” dodal Miklík.