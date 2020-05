Trump prirovnal koronavírus k vojne a prstom ukázal na Čínu

Americký prezident Donald Trump označil pandémiu koronavírusu za doteraz „najhorší útok“ na Spojené štáty, pričom nezabudol ukázať prstom na Čínu. Trump povedal, že pandémia zasiahla USA tvrdšie než japonský útok na Pearl Harbor počas druhej svetovej vojny alebo teroristické útoky z 11. septembra 2001.

USA obviňujú Čínu

Jeho administratíva v tejto súvislosti zvažuje trestné opatrenia voči Číne, pretože podľa nich na začiatku nekonala dosť rýchlo a umožnila tak rozšírenie vírusu do sveta.

Peking zas tvrdí, že Spojené štáty sa len snažia odvrátiť pozornosť od vlastnej reakcie na pandémiu.

Odkedy sa vírus v decembri objavil v čínskom meste Wu-chan, potvrdili nákazu u 1,2 milióna Američanov a vyše 73-tisíc ich zomrelo.

Pandémia je horšia ako útok na Pearl Harbor

„Toto je horšie ako Pearl Harbor, toto je horšie ako World Trade Center. Ešte nikdy tu nebol útok ako tento,“ vyhlásil Trump pred novinármi v Oválnej pracovni Bieleho domu.

„A nikdy sa to nemalo stať. Mohlo sa to na začiatku zastaviť. Mohlo sa to zastaviť v Číne. Nestalo sa tak,“ dodal.

Na otázku, či považuje pandémiu v podstate za „nepriateľský čin“, Trump naznačil, že nepriateľom USA je skôr samotná epidémia než Čína.

Tohto neviditeľného nepriateľa (koronavírus) vnímam ako vojnu. „Nepáči sa mi, ako sa sem dostal, pretože sa to dalo zastaviť,“ vysvetlil.