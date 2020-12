Týždeň očami Pavla Urbana: Matovič a Sulík si to mohli vyriešiť rýchlo a osamote. Tak, ako sa to u nás niekedy robí

Ďalší koronatýždeň nám priniesol novu hádku medzi premiérom Matovičom a ministrom Sulíkom. Niekto by povedal: „Nič nové.“ Tentoraz už ale padali aj slová o demisii.

V platnosti sú už aj nové opatrenia v boji s ochorením COVID-19. Stále však nie je jasné, dokedy budú platiť, pretože parlament má problémy s hlasovaním.

Sulík výzvu na odstúpenie neberie vážne

Na slovné prestrelky predsedu a podpredsedu vlády sme si už zvykli. Matovič chce stoj čo stoj presadiť vlastný spôsob riešenia koronakrízy. Sulík to, akoby úmyselne, sabotoval, lebo vie, že mu u občanov, ktorí už majú všetkého dosť, rastie popularita. Samozrejme, každý má svoje vysvetlenie prečo tak robí a ťažko je určiť, kto má pravdu.

Povedať si niekedy aj tvrdé slová je normálne, len treba nájsť spôsob kedy, kde a ako. Premiér to, úprimne povedané, nevie. Predsa nie je normálne prostredníctvom médií vyzvať vlastného podpredsedu kabinetu, aby sa vzdal svojej funkcie, lebo nesplnil to, čo mu bolo prikázané.

Ak Matovič myslel vážne, že Sulík by mal odstúpiť, tak ho mohol jednoducho odvolať a bol by koniec hádkam a teatrálnym vystúpeniam v médiách. Čo by nasledovalo potom, pravdepodobne predseda vlády nevedel, a preto sa rozhodol iba pre verejnú výzvu.

Jednoduchšie a oveľa kultivovanejšie by bolo si Sulíka zavolať, povedať mu možno aj: „Rišo, ne… ma a kúp už tie prekliate testy.“ V niektorých krajoch Slovenska by vzájomné spory riešili možno aj tvrdším spôsobom, ale všetko by zostalo v rodine, bez prepierania špiny na verejnosti. A tak by to malo byť aj medzi koaličnými partnermi.

Sulík a jeho strana výzvu premiéra, našťastie, neberú vážne. Myslím si, že by nikomu neprospelo mať okrem koronakrízy ešte aj vládnu krízu, v ktorej by padali hlavy. Prepáčte, určite by to prospelo tomu, ktorý každý večer stŕpa, či mu NAKA nezazvoní v noci na dvere. Jemu však už málokto verí.

Matovič by mal trochu pribrzdiť

Temperament premiéra možno nakrátko schladí práve koronavírus, ktorý zasiahol nielen jeho, ale aj viacerých členov vlády. Našťastie, zatiaľ bez väčších komplikácií a verím, že to tak aj zostane. Pravdou ale je, že zrazu je na Slovensku pokoj.

Samozrejme, nikomu neprajeme nič zlé, ale v tejto vypätej situácii možno niektorým najhorlivejším diskutérom to dá trochu času, aby zvážili vlastné kroky a po sviatkoch sa začali trochu inak správať. Veď Vianoce sú dňami pokoja. Nech ten pokoj a zdravý rozum pretrvá aj v novom roku.

Prospeje to nielen im, ale aj napätej situácii v krajine spôsobenej takmer ročnou neistotou, ako bude vláda riešiť súčasnú krízu. Držme im palce, lebo za rohom už číhajú iní, ktorých cieľom je predovšetkým zachrániť si vlastnú kožu.

Parlament možno bude zasadať aj medzi sviatkami

Pandémia a iné choroby zasiahli aj náš zákonodarný zbor. Poslancom vládnej koalície sa nepodarilo nazbierať dosť hlasov, aby v súčasnosti platné protipandemické obmedzenia platili aj po 29. decembri. Sľúbili si, že sa stretnú možno aj po Vianociach, aby celý rozruch okolo opatrení nevyšiel nazmar.

Opozícia, samozrejme, nepomôže a nepridá svoje hlasy, ani keď ide o boj s nebezpečným vírusom. Ukazuje takto, o čo im vlastne ide. Dostať sa, stoj čo stoj, znovu k moci, len aby sa zastavil vyšetrovací „ošiaľ“, ktorý za mreže dostal viacero ich blízkych. Doteraz čistý Hlas-SD sa tiež dostal do pozornosti vyšetrovateľov. Aj jeho členovia začínajú premýšľať, čo urobili, keď boli pri moci a či im na to prídu.

A čo občania? Tí si žijú svoj život bez ohľadu na opatrenia. Vnučka môjho suseda sa chystá Silvestra stráviť s 30-člennou partiou. Žiadne opatrenia neberie vážne, aj keď v jej okolí je už veľa nakazených. Možno ona a jej podobní, začnú o tom vážnejšie rozmýšľať, keď koronavírus, nedajbože, zasiahne niektorého z jej blízkych. Potom už ale bude neskoro.

Uviedol som tento príklad a určite by sme v krajine našli stovky, možno tisíce podobných. Uvedomme si prosím, že zodpovednosť je predovšetkým na nás, aby sme netrpeli, aké čísla nakazených či mŕtvych nám po Novom roku ohlási krízový štáb. Ja sa už vopred bojím.