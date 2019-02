Udeľovanie cien Grammy ovládla aj Kacey Musgraves, najlepším nováčikom sa stala Dua Lipa

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) – Nočné udeľovanie cien Grammy ovládli Kacey Musgraves a Childish Gambino, pričom každý z nich dostal po štyri trofeje.

Tridsaťročná Kacey Musgraves dominovala v žánri country, keď ju ocenili za skladbu Space Cowboy, za sólový výkon v piesni Butterflies a tiež za album Golden Hour, ktorý vyhlásili aj za Album roka.

Tridsaťpäťročný Childish Gambino uspel vďaka hitu This Is America v kategóriách Nahrávka roka, Pieseň roka, Najlepšia rapovo-spievaná spolupráca a Najlepší videoklip.

Najlepším nováčikom je 23-ročná Londýnčanka Dua Lipa, ktorá počas večera získala aj cenu za Najlepšiu tanečnú nahrávku, a to vďaka spolupráci na piesni Electricity dua Silk City.

Lady Gaga dostala Grammy v kategóriách Najlepšia originálna skladba vo filme a Najlepší popový výkon dua alebo skupiny za pieseň Shallow, ktorú nahrala s Bradleym Cooperom. Tretiu trofej získala za Najlepší sólový popový výkon v piesni Joanne (Where Do You Think You’re Goin‘?).

Sweetener od Ariany Grande vyhlásili za Najlepší popový vokálny album, pričom 85-ročný Willie Nelson dostal za titul My Way cenu za najlepší tradičný popový vokálny album. Francúzska dvojica Justice si vďaka počinu Woman Worldwide pripísala na konto Grammy za Najlepší elektronický/tanečný album.

Zosnulého Chrisa Cornella ocenili v kategórii Najlepší rockový výkon (When Bad Does Good) a Greta Van Fleet zas vydali Najlepší rockový album (From The Fires). Speváčka a hudobníčka St. Vincent uspela v kategórii Najlepšia rocková skladba (Masseduction).

Ocenili aj autora balenia jej albumu Masseduction Willa Perrona. Štúdiovka Colors vyniesla muzikantovi Beckovi Grammy za Najlepší album po technickej stránke (neklasická hudba) a Najlepší alternatívny album.

Najlepšiu rapovú skladbu nahral Drake (God’s Plan) a rapový album zas Cardi B (Invasion Of Privacy). V kategórii Najlepší rapový výkon ocenili interpretov Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake za King’s Dead a tiež Andersona Paaka za singel Bubblin. Kendrick Lamar v tomto ročníku dostal najviac, konkrétne osem nominácií, na víťazstvo však premenil len jedinú – za rapový výkon.

Najlepší r’n’b výkon podali H.E.R. featuring Daniel Caesar (Best Part), pričom 21-ročná speváčka H.E.R. dostala v tomto žánri aj cenu za eponymný album. Britka Ella Mai získala svoju prvú Grammy vďaka skladbe Boo’d Up.

Producentom roka v rámci neklasickej hudby je Pharrell Williams. Najlepší reggae album nahrali Sting & Shaggy (44/876).

Legendárny 82-ročný Buddy Guy dostal vďaka štúdiovke The Blues Is Alive And Well, na ktorej sa podieľali napríklad aj Jeff Beck, Keith Richards a Mick Jagger, zlatý gramofónik za Najlepší tradičný bluesový album.

Počas večera vystúpili napríklad St. Vincent, Cardi B, Dolly Parton, Little Big Town, Maren Morris, Kacey Musgraves, Katy Perry, Miley Cyrus, Post Malone, Red Hot Chili Peppers, Janelle Monáe, Diana Ross, Lady Gaga, Mark Ronson, Shawn Mendes, Ricky Martin či Camila Cabello. Fantasia, Andra Day a Yolanda Adams vzdali česť zosnulej Arethe Franklin.

O moderovanie slávnosti v losangeleskom Staples Center sa postarala Alicia Keys, ktorá v úvode prizvala na pódium Lady Gagu, Jadu Pinkett Smith, Jennifer Lopez a niekdajšiu prvú dámu USA Michelle Obama, aby sa podelili o ich vzťah k hudbe.

Prehľad víťazov a víťaziek 61. ročníka cien Grammy

Album roka: Kacey Musgraves – Golden Hour

Nahrávka roka: Childish Gambino – This Is America

Pieseň roka: Childish Gambino – This Is America

Nováčik roka: Dua Lipa

Producent roka (neklasická hudba): Pharrell Williams

Najlepší sólový popový výkon: Lady Gaga – Joanne (Where Do You Think You’re Goin‘?)

Najlepší popový výkon dua alebo skupiny: Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Najlepší popový vokálny album: Ariana Grande – Sweetener

Najlepší tradičný popový vokálny album: Willie Nelson – My Way

Najlepšia tanečná nahrávka: Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson – Electricity

Najlepší elektronický/tanečný album: Justice – Woman Worldwide

Najlepší súčasný inštrumentálny album: Steve Gadd Band – Steve Gadd Band

Najlepší rockový výkon: Chris Cornell – When Bad Does Good

Najlepšia rocková skladba: St. Vincent – Masseduction

Najlepší rockový album: Greta Van Fleet – From The Fires

Najlepší metalový výkon: High On Fire – Electric Messiah

Najlepší alternatívny album: Beck – Colors

Najlepší country sólový výkon: Kacey Musgraves – Butterflies

Najlepší country výkon dua alebo skupiny: Dan + Shay – Tequila

Najlepší country album: Kacey Musgraves – Golden Hour

Najlepšia country skladba: Kacey Musgraves – Space Cowboy

Najlepší new age album: Opium Moon – Opium Moon

Najlepší komediálny album: Dave Chappelle – Equanimity & The Bird Revelation

Najlepšie improvizované džezové sólo: John Daversa – Don’t Fence Me In

Najlepší džezový inštrumentálny album: The Wayne Shorter Quartet – Emanon

Najlepší džezový vokálny album: Cécile McLorin Salvant – The Window

Najlepšia inštrumentálna kompozícia: Terence Blanchard – Blut Und Boden (Blood And Soil)

Najlepší inštrumentálny aranžmán: John Daversa Big Band Featuring DACA Artists – Stars And Stripes Forever

Najlepší inštrumentálny aranžmán s vokalistami: Randy Waldman Featuring Take 6 & Chris Potter – Spiderman Theme

Najlepší reggae album: Sting & Shaggy – 44/876

Najlepšie balenie nahrávky: Willo Perron za album St. Vincent – Masseduction

Najlepší remix: Haim – Walking Away (Mura Masa Remix)

Najlepší videoklip: Childish Gambino – This Is America

Najlepší hudobný film: Quincy Jones – Quincy

Najlepší kompilačný soundtrack pre vizuálne médiá: Hugh Jackman (& Various Artists) – Najväčší showman

Najlepší soundtrack pre vizuálne médiá: Ludwig Göransson – Čierny panter

Najlepšia originálna skladba vo filme: Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow (z filmu Zrodila sa hviezda)

Najlepší americana album: Brandi Carlile – By The Way, I Forgive You

Najlepší výkon v rámci tradičnej americkej hudby: Brandi Carlile – The Joke

Najlepšia skladba v rámci tradičnej americkej hudby: Brandi Carlile – The Joke

Najlepší tradičný bluesový album: Buddy Guy – The Blues Is Alive And Well

Najlepší súčasný bluesový album: Fantastic Negrito – Please Don’t Be Dead

Najlepší folkový album: Punch Brothers – All Ashore

Najlepší rapový výkon (dvaja víťazi): Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake – King’s Dead, Anderson Paak – Bubblin

Najlepšia rapová skladba: Drake – God’s Plan

Najlepší rapový album: Cardi B – Invasion Of Privacy

Najlepšia rapovo-spievaná spolupráca: Childish Gambino – This Is America

Najlepší r’n’b výkon: H.E.R. Featuring Daniel Caesar – Best Part

Najlepší tradičný r’n’b výkon (dvaja víťazi): Leon Bridges – Bet Ain’t Worth The Hand, PJ Morton Featuring Yebba – How Deep Is Your Love

Najlepšia r’n’b skladba: Ella Mai – Boo’d Up

Najlepší r’n’b album: H.E.R. – H.E.R.

Najlepší súčasný urban album: The Carters – Everything Is Love

Najlepší world music album: Soweto Gospel Choir – Freedom

Najlepší album po technickej stránke (neklasická hudba): Beck – Colors