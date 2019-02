V Humennom začali opravovať výtlky novou asfaltovou zmesou, vodičov žiadajú o trpezlivosť

HUMENNÉ 6. januára (WebNoviny.sk) – Technické služby mesta Humenné začali v tomto roku predčasne s údržbou miestnych komunikácií a chodníkov. V rámci overenia novej technológie pritom opravujú výtlky novým druhom asfaltovej zmesi.

Nový druh asfaltovej zmesi

Ako informoval riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc, ide o takzvanú suchú asfaltovú zmes, ktorá je určená na jednoduchú celoročnú údržbu vozoviek a chodníkov, a to aj za nepriaznivých poveternostných podmienok, až do mrazov do -10 stupňov Celzia.

Podľa Kuruca chcú technické služby mesta použitím suchej asfaltovej zmesi na výtlky preklenúť obdobie, keď pre zimnú odstávku dodávok teplej asfaltovej zmesi nie je možné opravovať cesty a chodníky.

Sťažnosti vodičov

Výtlky, ktoré v zime vznikajú, „prinášajú často nespokojnosť obyvateľov, každodenné sťažnosti a v nejednom prípade aj žiadosti o náhradu škody za poškodené vozidlo,“ pripomenul Kuruc.

Novou technológiou už opravili poškodené úseky na Hrnčiarskej ulici a ulici Osloboditeľov. Pokračovať budú na ďalších uliciach a chodníkoch, kde si to situácia vyžiada, pričom prioritne sa budú venovať úsekom, kde je najhustejšia premávka vozidiel a najvyššia frekvencia chodcov. „Zároveň prosíme vodičov i chodcov o trpezlivosť,“ dodal Kuruc.