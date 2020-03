Vedenie U.S. Steelu sa dohodlo s odborármi, zamestnancom skrátia pracovný čas aj v apríli

Predstavitelia spoločnosti (USSK) a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa dohodli na skrátení pracovnej doby na apríl za rovnakých podmienok, ako to bolo v predchádzajúcich mesiacoch. Agentúru SITA o tom informoval predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.

Dodatok je platný do konca apríla

Podpísaný dodatok číslo 10 predlžuje platnosť skrátenej pracovnej doby do 30. apríla. „Prekážky na strane zamestnávateľa vo výške 60 percent mzdy sa v mesiaci apríl budú uplatňovať v rozsahu ako v predchádzajúcich mesiacoch, to znamená pre osem hodinový pracovný režim maximálne dve a pre 12 hodinový pracovný režim na maximálne jednu zmenu,“ dodal Varga.

Ako ďalej uviedol, odborári so zamestnávateľom naďalej pokračujú v rokovaniach o novej kolektívnej zmluve. Platnosť súčasnej zmluvy končí 31. marca.

Skrátený pracovný týždeň

Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla minulého roka dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 60 percent mzdy.

Potom pre situáciu na trhu s oceľou skrátený pracovný týždeň pokračoval až do 31. augusta, následne od novembra až do marca. V U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.