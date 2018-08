Veľký úspech a neoceniteľná skúsenosť. Vyhlásil tréner Trenčína Moniz po triumfe nad Feyenoordom

ROTTERDAM 17. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti AS Trenčín si po prvý raz zahrajú o účasť v prestížnej skupinovej fáze Európskej ligy. Suverénny postup cez slávny holandský tím Feyenoord Rotterdam do play-off po výsledkoch 4:0 a 1:1 označil ich tréner Ricardo Moniz za veľký úspech a zároveň neoceniteľnú skúsenosť.

Základ úspechu položili v prvom zápase

Skúsený holandský kouč viac ako hru vyzdvihol vysokú morálku a bojovnosť mužstva v odvetnom súboji, do ktorého vstupovali jeho zverenci s komfortným náskokom 4:0.

„Vo futbale je možné všetko, preto sme nemohli nič ponechať náhode,“ vravel 54-ročný rodák z Rotterdamu Moniz pred odvetou a po nej na tlačovej konferencii pokračoval: „Základ úspechu sme položili v prvom zápase, v odvete sme zasa rýchlo vyrovnali, čo bolo dôležité. V prvom polčase sme si ešte utvorili nejaké šance, ale v druhej časti už súper dominoval. Nedokázal však skórovať aj vďaka našej bojovnosti. Hráči sú unavení, ale spokojní a šťastní.“

Hra Trenčína je založená na vysokom napádaní a systematickej ofenzíve. Tento herný prvok na štadióne De Kuip pred vyše 30 000 divákmi najmä po zmene strán absentoval, dvojnásobný slovenský majster musel oveľa viac brániť ako u neho býva zvykom.

„Miestami nás dostali pod veľký tlak. Je to pre nás nezvyčajné, ale učíme sa hrať aj takéto zápasy, keď musíme viac brániť. Zápas sme zvládli po kondičnej stránke najmä vďaka kvalitnej a náročnej príprave,“ podotkol Moniz.

Oporným stĺpom brankár Šemrinec

Oporným stĺpom defenzívy Trenčanov bol v oboch súbojoch brankár Igor Šemrinec. Najmä v druhom polčase odvetného zápasu bol v ohni striel, ale všetko aj s pomocou šťastia zvládol a vo dvoch zápasoch inkasoval jediný raz.

„Som rád, že sme to bojovnosťou ustáli a tešíme sa z veľkého úspechu. Ešte si to poriadne neuvedomujem, som stále v akejsi bubline, ale sú to skvelé pocity,“ uviedol Šemrinec pre RTVS.

Skúsený brankár vyzdvihol skutočnosť, že AS Trenčín sa do priameho dvojsúboja o účasť v skupinovej fáze prebojoval vôbec po prvý raz a dosť suverénne.

„Postúpiť cez tri predkolá sa nám predtým nepodarilo, navyše, prešli sme cez veľký klub ako je Feyenoord. Ďalším plusom je to, že sme neprehrali ani jeden zápas. Pocity sú výborné pre nás všetkých, môže nás to všetko posunúť ďalej,“ dodal 30-ročný rodák z Bojníc.

Trenčín o postup do skupinovej fázy zabojuje proti cyperskému tímu AEK Larnaka, ktorý si poradil v dvojzápase s rakúskym Sturmom Graz suverénne 7:0. Prvý zápas odohrajú vo štvrtok 23. augusta v Žiline a odvetu o týždeň neskôr na Cypre.