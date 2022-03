Ako sa dá znížiť závislosť na ruskom plyne? Podľa platformy Budovy pre budúcnosť na to stačia vláde dva kroky

Závislosť na ruskom plyne je možné zásadne znížiť aj cez úspory v budovách. Ak by obnova budov generovala rovnaké zníženie konečnej energetickej spotreby ako v rokoch 2005 až 2020, znamenalo by to v roku 2035 dodatočné zníženie spotreby plynných palív o 26 percent a tepla až o 54 % oproti úrovni roka 2020.

Keďže v roku 2020 bola stále viac ako polovica budov neobnovená a dopyt po obnove aj pod vplyvom rastúcich cien energií rastie, možno očakávať, že takýto scenár je reálny. Informovala o tom v pondelok platforma Budovy pre budúcnosť.

Vláda by mala pristúpiť k dvom krokom

„Z hľadiska maximalizácie úspor energie v budovách v tomto roku by vláda mala čo najskôr pristúpiť k dvom krokom. Po prvé, spustiť plánované programy podpory obnovy budov napríklad z Plánu obnovy. Po druhé, zvážiť podporu tzv. rýchlych opatrení,“ uviedol predseda Správnej rady BPB Peter Robl.

Ide podľa neho o čiastkové riešenia, ktoré prinášajú 5 až 20 % úspory energie, ale ich realizácia zaberá iba niekoľko dní a preto sa dajú behom roka vykonať na relatívne veľkom počet budov.

„Zamerať by sa mali na zateplenie strechy a podkrovia, výmenu okien, inštaláciu termostatických ventilov, vyregulovanie vykurovacej sústavy, inštaláciu tepelných čerpadiel pri novostavbách a dobre zateplených obnovovaných budovách a využitie zariadení na meranie a reguláciu napríklad vo forme časových spínačov vo verejných budovách,“ priblížil Robl.

Ako dodal, tieto opatrenia majú potenciál prispieť k zníženiu spotreby zemného plynu a zároveň čiastočne ochrániť domácnosti a inštitúcie pred nárastom cien energie už pred najbližšou vykurovacou sezónou.

Budovy majú na spotrebe najväčší podiel

Podľa údajov z Enviroportálu ministerstva životného prostredia majú budovy najväčší podiel na spotrebe plynných palív (57 percent v roku 2020) a na spotrebe tepla (89 percent v roku 2020). V oboch prípadoch je zdrojom energie najmä zemný plyn.

V rokoch 2005 až 2020 klesla spotreba plynných palív a tepla najrýchlejšie spomedzi všetkých sektorov práve v budovách. V priebehu týchto rokov sa znížila najmä pre obnovu budov konečná spotreba plynných palív na Slovensku o takmer pätinu a spotreba tepla o viac ako tretinu.