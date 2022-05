Aktivisti vítajú "zelený plán" eurokomisie, Slovensko má jedinečnú šancu zbaviť sa energetickej závislosti na Rusku

aktualizované 19. mája 2022, 10:40

Environmentálne organizácie združené v Klimatickej koalícii podporujú návrh Európskej komisie RePowerEU, ktorý má pomôcť s financovaním vojenskej agresie na Ukrajine, chrániť klímu a udržať peniaze za energie v slovenských regiónoch.

Podľa koalície musí Slovensko vypracovať plán na jeho zabezpečenie, podporiť obnoviteľné zdroje energie a tiež energetické úspory. Informovala o tom koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová v tlačovej správe.

Väčšia podpora zeleným domácnostiam

Organizácie žiadajú od jednotlivých ministerstiev vypracovanie akčného plánu s názvom Pripravení na zimu a stratégiu „Nezávislí na ruských fosílnych palivách“, ktoré by mali určiť to, ako by chcelo Slovensko ciele návrhu naplniť.

Súčasťou by mala byť aj odborná diskusia s podnikateľským sektorom, ktorý by mal zahŕňať nielen fosílne závislý priemysel, ale aj odvetvia, ktoré prinášajú klimatické riešenia.

„Slováci a Slovenky majú záujem pripraviť sa zodpovedne na nadchádzajúcu zimu. Dokazuje to aj obrovský záujem ľudí o tepelné čerpadlá v programe Zelená domácnostiam, ktorej prostriedky z posledného kola sa vyčerpali za 11 minút. Vieme si predstaviť, že obyvateľov by štát mohol podporiť aj viac ešte tento rok, a to napríklad rozumným využitím 11 miliárd eur zo systému obchodovania s emisiami do roku 2030. Ďalšie úverové prostriedky by zasa mohli inšpirovať verejný, ale aj súkromný sektor, aby viac investovali do prípravy na túto zimu a nezávislosti od fosílnych palív zo zahraničia,” uviedol koordinátor Priateľov Zeme-CEPA Juraj Melichár.

Slovensko je rukojemníkom Ruska

Podľa Szabovej kroky z návrhu RePowerEU, ako je energetická efektívnosť a podpora obnoviteľných zdrojov energie Slovensko roky zanedbáva.

„Teraz sa ukazuje, aké je to nebezpečné. Stali sme sa rukojemníkmi a finančnými podporovateľmi ruského agresora. Teraz sa musí slovenská vláda spojiť a konečne tento nepriaznivý trend otočiť. Riešenia máme, záujem tiež. Je to obnova budov, tepelné čerpadlá, veterné, solárne a geotermálne systémy, z ktorých zisky zostanú na Slovensku,” uzavrela Szabová.

Profit uprednostňujú pred ľuďmi

Plán Európskej komisie kritizuje medzinárodná nezisková organizácia Greenpeace, podľa ktorej komisia uprednostňuje profit energetických gigantov pred ľuďmi.

„Zdá sa, že profit fosílneho biznisu je vrcholným politickým predstaviteľom naozaj prednejší ako mier, blahobyt ľudí a stabilná klíma. Dnešný návrh Európskej komisie je toho dôkazom a vidieť to môžeme aj pri rokovaniach našej vlády ohľadom embarga na ruskú ropu, keď pre profit Slovnaftu žiadame nemorálnu výnimku,“ skonštatovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Juríková zdôraznila, že sú potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia energetickú bezpečnosť a prispejú k riešeniu energetickej chudoby a klimatickej krízy. Sú to napríklad investície do opatrení na úsporu energií, decentralizované obnoviteľné zdroje a dopravné systémy založené na verejnej doprave, cyklodoprave a pešej infraštruktúre.