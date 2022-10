Ani v čase energetickej krízy nevyužívame geotermálne zdroje energie, iniciatíva hovorí o premrhanej príležitosti

Slovensko sa ani počas energetickej krízy neposunulo v otázke využívania geotermálnej energie. Aktuálne prostredníctvom geotermálnej energie neprodukujeme žiadnu elektrickú energiu.

Na vykurovanie ju používame len v obmedzenej miere. Slovensko zatiaľ plánuje do roku 2030 inštalovať kapacitu z geotermálnych zdrojov len na úrovni štyroch megawattov.

Výroba zelenej energie

Odborníci pritom odhadujú, že na Slovensku by sa do konca tohto desaťročia mohlo nainštalovať 40 megawattov výkonu na výrobu elektriny z geotermálnej energie.

Podľa expertov Slovenskej klimatickej iniciatívy, Slovensko tak ani zďaleka nevyužije všetky prírodné a významné možnosti elektrickej energie a tepla, ktoré by v čase energetickej krízy mohlo produkovať z ekologicky čistého obnoviteľného zdroja.

„V porovnaní s Islandom, ktorý vyrába elektrinu z geotermálnych zdrojov od roku 1969 a má inštalovanú kapacitu 755 megawattov, sme veľmi málo ambiciózni,“ uviedla koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy Kateřina Chajdiaková.

Rozvoj geotermálnej energie

Rozvoju využívania geotermálnej energie na Slovensku by podľa nej pomohli tri základné opatrenia. Prvým krokom by malo byť odstránenie administratívnych prekážok v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Druhým krokom by mala byť podpora prieskumných vrtov na geotermálnu energiu zo štrukturálnych fondov.

„No a tretím krokom by malo byť, aby sme využitie geotermálnej energie dostali do všetkých relevantných strategických dokumentov,“ konštatovala Chajdiaková.

Zmena legislatívy

Po zmene platnej legislatívy v tejto oblasti volajú aj predstavitelia producentov energie z obnoviteľných zdrojov energií.

„Slovensko cez zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doslova bráni rozvoju obnoviteľných zdrojov energie. Potom sa nemôžeme čudovať, že síce už od roku 1989 vieme vďaka štátnemu prieskumu, aký je potenciál geotermálnej energie u nás, no za viac ako 30 rokov sme sa nepohli takmer z miesta,“ dodal Ján Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Aktuálnu tvorbu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu má na starosti Ministerstvo hospodárstva SR. Ide o kľúčový dokument, ktorý má zabezpečiť plnenie energetických a klimatických cieľov SR a dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Súčasne platný národný plán bol prijatý v roku 2019 a bol kritizovaný Európskou komisiou za svoju nízku ambicióznosť. Aj preto experti z akademického prostredia, biznisu aj mimovládneho sektora volajú po zásadných zmenách a ambicióznejšom využívaní geotermálnej energie na Slovensku.