Dobrá správa pre domácnosti a firmy. Peniaze z nevyčerpaných eurofondov môžu pomôcť so zvládnutím energetickej krízy

Európska rada na summite Európskej rady v Bruseli schválila použitie nevyčerpaných eurofondov na účely sanácie domácností alebo firiem na preklenutie energetickej krízy.

Uviedol to po skončení summitu predseda vlády SR Eduard Heger s tým, že poslednou zastávkou je parlament, kde verí, že by to malo byť schválené.

Slovensko bude pripravené

„Ak sa toto stane, tak Slovensko bude pripravené na najbližšiu vykurovaciu sezónu, pretože vieme, že máme zabezpečené aj kontrakty a máme naplnené zásobníky,“ doplnil premiér.

Pozitívnou správou pre Slovensko je podľa Hegera aj spoločný nákup, ktorý sa týka budúcej vykurovacej sezóny a ďalšieho obdobia.

Krátkodobo budú cenové pásma

„Spoločný nákup prinesie takým krajinám, ako je aj Slovensko, lepšie podmienky, ako by sme si dokázali získať sami,“ objasnil predseda vlády.

Dôležitým bodom sú aj cenové pásma, čo je krátkodobá záležitosť, „ktorá sa dopracuje budúci týždeň na úrovni ministrov a v spolupráci s Európskou komisiou. Tieto cenové pásma majú priniesť väčšiu stabilitu do cien. To znamená zabrániť výkyvom v cenách a zároveň postupne tlačiť cenu plynu dole,“ popísal Heger.